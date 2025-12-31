Bakan Memişoğlu duyurdu: Atamalar tamamlandı, 15 Ocak'ta mesai başlıyor
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KPSS-2025/5 yerleştirmeleri ve Sürekli İşçi Kurası ile Bakanlık bünyesine katılan personelin atama işlemlerinin titizlikle tamamlandığını açıkladı. Sosyal medya üzerinden müjdeyi veren Memişoğlu, yeni sağlık personelinin 15 Ocak 2026 tarihine kadar görevlerine başlayacağını bildirdi.
Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2026'ya sağlık ordusunu daha da güçlendirerek girdiklerini belirtti.
Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:
"2025/5 KPSS ve Sürekli İşçi Kurası ile Bakanlığımıza yerleşen personelimizin atama işlemleri, yürütülen titiz çalışmalar neticesinde tamamlanmıştır. Yeni çalışma arkadaşlarımız, 15 Ocak 2026'ya kadar görevlerine başlayarak, sağlık ordumuzun birer ferdi olarak hizmet sunmaya başlayacaklardır. Sürecin tüm adaylarımız ve sağlık camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyor, yeni görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum."Sağlık Bakanlığı'ndan Atanan Personele İlişkin Göreve Başlama Duyurusu