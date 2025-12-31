Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin açıklama
Engellilere 2026 yılı müjdesi: 1573 kişi istihdam edilecek
MSB: Suriye hükümeti birlik için insiyatif alırsa Türkiye destek olacak
Sağlık Bakanlığı'ndan Atanan Personele İlişkin Göreve Başlama Duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'te 17 ülkeye 22 ziyarette bulundu
İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri
2026 bütçe kanunun resmi gazetede yayınlandı
2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu
Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 2 öğrenciye en ağır yaptırım uygulandı
AYM: ÖSYM Adaya Dava Süresini Açıkça Bildirmeli
İstanbul'da bugün ve 1 Ocak'ta bazı yollar trafiğe kapalı
Akaryakıta ÖTV zammı gelecek: İşte 31 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler...
İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül açıkladı
Ankara'da bazı mahallelerde 13 saat su kesintisi
Bilecik'te eğitime bugün ara verildi
Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu. R.G.'de yayımmlandı
SPK onayladı: İki şirket halka arz oluyor!
Paravan şirketlerle 328 milyonluk vurgun: 15 tutuklama
Uçuşlara kar engeli: THY ve Ajet yarın yapılacak seferlerini iptal etti
Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
TMSF'den milyarlık satış: İki büyük otel ve sanayi devi ihaleye çıkıyor
Türkiye, Somali'de bir uzay limanı kuracak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
TÜRK-İŞ aralık verilerini açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL'yi geçti
Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
Uzmanı açıkladı: Yılın son günü ve ilk günü kar var!
Sağlıkta 2025 bilançosu: 388 milyon randevu ve yerli teknoloji hamlesi
Sağlık Bakanlığı'ndan Atanan Personele İlişkin Göreve Başlama Duyurusu

Sağlık Bakanlığı, KPSS-2025/5 kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adayların atama ve göreve başlama sürecine ilişkin usul ve tarihleri açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Aralık 2025 12:10, Son Güncelleme : 31 Aralık 2025 12:14
KPSS-2025/5 Sonuçlarına Göre Sözleşmeli Personel Atama ve Başvuru SüreciKamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)-2025/5 sonucuna göre Bakanlık taşra teşkilatına yerleşen sözleşmeli personel adaylarının atama işlemleri, arşiv araştırması tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecektir. Arşiv araştırması tamamlanan adayların bilgileri EKİP sistemine aktarılmış olup, başvuru ve göreve başlama işlemleri için belirlenen kurallara uyulması gerekmektedir.

Başvurular, ilgili komisyonlara şahsen yapılacak; posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Atama şartlarını taşımayan adaylara gerekçeleri yazılı olarak bildirilecektir. Son göreve başlama tarihi 15.01.2026 Perşembe günüdür. Süreçle ilgili detaylar aşağıda sıralanmıştır.

Başvuru ve Atama Sürecine İlişkin Temel Hususlar

  • Başvurular, Ek-3'te belirtilen komisyonlar tarafından alınacaktır.
  • Atama şartlarını taşıyan adayların, eski görevleriyle ilişiklerinin sona ermiş olması gerekmektedir.
  • Adaylar, Ek-1'de belirtilen belgeleri 02.01.2026 - 14.01.2026 tarihleri arasında ilgili komisyonlara teslim etmelidir.
  • Hastalık veya doğum nedeniyle şahsen başvuru yapamayacak adaylar, durumlarını tabip raporuyla belgeleyerek birinci derece yakınları aracılığıyla başvuru yapabilirler.
  • Askerde olan adaylar, evraklarını birinci derece yakınları aracılığıyla teslim edebilir ve terhis sonrası otuz gün içinde başvuru yapmalıdır.
  • Atanma şartları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu ve ilgili mevzuat dikkate alınarak tespit edilecektir.
  • Atanma şartlarını taşıyanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'na bildirilerek göreve başlatılacaktır.
  • Hastalığı veya doğum nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, raporlarını zamanında sunmaları halinde belirlenen süreler içinde göreve başlatılabilecektir.
  • Kamu görevlisi olarak çalışanlardan istifa/sözleşme feshi işlemleri devam edenler, gerekli belgeleri sunmaları halinde en geç 16.03.2026 tarihinde göreve başlayabilecektir.
  • Süresi içinde başvuru yapmayan veya göreve başlamayanlar, yerleştirmeden doğan haklarını kaybedecektir.
  • Arşiv araştırması tamamlanmayan adaylar için işlemler sonuçlandıktan sonra bilgilendirme yapılacaktır.

Ek Belgeler ve Formlar

