Belediye restoranı Michelin Guide'a girdi

Niğde Belediyesi tarafından işletilen Tabal Gastronomi Evi, dünya gastronomisinin en prestijli rehberi olan Michelin Guide'a kabul edildi. Restoran, yerel mutfağı modern sunumlarla dünyaya tanıttığı için listeye alındı.

Niğde Belediyesinin kente özgü lezzetleri tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği Tabal Gastronomi Evi, 2025 Michelin Guide listesine girerek önemli bir uluslararası başarı elde etti. Michelin ekibi, restoranın yerel ürünleri çağdaş tekniklerle harmanlamasını ve sürdürülebilir mutfak yaklaşımını değerlendirmeye alarak listeye dahil etti.

Michelin değerlendirmesinde yerel mutfak vurgusu

Niğde Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Tabal Gastronomi Evi, bölgenin binlerce yıllık gastronomi kültürünü modern sunum teknikleriyle bir araya getirerek kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. Restoran, özellikle Niğde'ye özgü tarhana çorbası, patates yemekleri, tandır ürünleri ve yöresel tatlıların yenilikçi yorumlarıyla öne çıkıyordu.

Michelin Guide uzmanlarının yaptığı değerlendirmede, restoranın kullandığı yerel ve sürdürülebilir ürün politikasının, şeflerin tabaklarında sergilediği denge ve yaratıcılığın, misafir memnuniyeti odaklı hizmet yaklaşımının etkili olduğu öğrenildi.

Niğde Belediyesi: "Kentin gastronomi potansiyeli dünyaya açılıyor"

Niğde Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Tabal Gastronomi Evi'nin listeye girmesinin sadece belediyeye değil, tüm Niğde gastronomisine uluslararası bir değer kattığı belirtildi. Açıklamada, "Bu başarı, yerel ürünlerin gücünü ve şehrimizin kültürel mirasını global sahneye taşıyan önemli bir adım olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Turizm ve ekonomik etki bekleniyor

Uzmanlara göre, Michelin Guide'a giren restoranların bulunduğu şehirlerde gastronomi turizminde belirgin artış yaşanıyor. Niğde'nin de bu gelişmeyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin ilgisini daha fazla çekeceği, özellikle yöresel ürünlerin ve gastronomi rotalarının ekonomik katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

