İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri
Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 18.95 olarak belirlenmesiyle 2026 yılı için yurt dışı çıkış harcı 1.190 TL, 3 seneden uzun süreli pasaport için harç bedeli 13.410 TL oldu. B sınıfı sürücü belgesi harcı 5.678 TL'den 6.754 TL'ye çıktı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Aralık 2025 10:45, Son Güncelleme : 31 Aralık 2025 10:45
Cumhurbaşkanı kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçlar Yeniden Değerleme Oranı olan yüzde 25.49 yerine yüzde 18.95 artırılacak.
Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
Bununla birlikte 'yurt dışı çıkış harcı' ücreti 1000 TL'den 2026'da 1.190 TL'ye yükselecek.
Ehliyet harcı 6754 TL'ye çıktı
Otomobil, minibüs, kamyonet sürücüleri için kullanılan B sınıfı sürücü belgesi harcı 5.678 TL'den 6.754 TL'ye, A sınıfı sürücü belgesi harcı da 1.883 TL'den 2.240 TL'ye yükselecek.
Pasaport harcı ne kadar oldu?
Pasaport harçları ise şöyle olacak:
- 6 aya kadar: 2.806 TL (2025 yılı ücreti 2.359 TL'ydi)
- 1 yıl: 4.101 TL (2025 yılı ücreti 3.448 TL'ydi)
- 2 yıl: 6698 TL (2025 yılı ücreti 5.631 TL'ydi)
- 3 yıl: 9.516 TL (2025 yılı ücreti 8.000 TL'ydi)
- 3 yıldan fazla: 13.410 TL (2025 yılı ücreti 11.274 TL'ydi)