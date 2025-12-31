Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'te 17 ülkeye 22 ziyarette bulundu
İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri
2026 bütçe kanunun resmi gazetede yayınlandı
2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu
Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 2 öğrenciye en ağır yaptırım uygulandı
AYM: ÖSYM Adaya Dava Süresini Açıkça Bildirmeli
İstanbul'da bugün ve 1 Ocak'ta bazı yollar trafiğe kapalı
Akaryakıta ÖTV zammı gelecek: İşte 31 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler...
İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül açıkladı
Ankara'da bazı mahallelerde 13 saat su kesintisi
Bilecik'te eğitime bugün ara verildi
Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu. R.G.'de yayımmlandı
SPK onayladı: İki şirket halka arz oluyor!
Paravan şirketlerle 328 milyonluk vurgun: 15 tutuklama
Uçuşlara kar engeli: THY ve Ajet yarın yapılacak seferlerini iptal etti
Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
TMSF'den milyarlık satış: İki büyük otel ve sanayi devi ihaleye çıkıyor
Türkiye, Somali'de bir uzay limanı kuracak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
TÜRK-İŞ aralık verilerini açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL'yi geçti
Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
Uzmanı açıkladı: Yılın son günü ve ilk günü kar var!
Sağlıkta 2025 bilançosu: 388 milyon randevu ve yerli teknoloji hamlesi
Yargıtay'dan kefil olanlar için emsal karar
İstanbul'un Trafiğine Nefes: Sarıyer-Kilyos Tüneli Açılıyor
Türkiye genelinde yılbaşı tedbirleri: 325 bin personel görev yapacak
Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi
İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri

Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 18.95 olarak belirlenmesiyle 2026 yılı için yurt dışı çıkış harcı 1.190 TL, 3 seneden uzun süreli pasaport için harç bedeli 13.410 TL oldu. B sınıfı sürücü belgesi harcı 5.678 TL'den 6.754 TL'ye çıktı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Aralık 2025 10:45, Son Güncelleme : 31 Aralık 2025 10:45
Yazdır
Cumhurbaşkanı kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçlar Yeniden Değerleme Oranı olan yüzde 25.49 yerine yüzde 18.95 artırılacak.

Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?

Bununla birlikte 'yurt dışı çıkış harcı' ücreti 1000 TL'den 2026'da 1.190 TL'ye yükselecek.

Ehliyet harcı 6754 TL'ye çıktı

Otomobil, minibüs, kamyonet sürücüleri için kullanılan B sınıfı sürücü belgesi harcı 5.678 TL'den 6.754 TL'ye, A sınıfı sürücü belgesi harcı da 1.883 TL'den 2.240 TL'ye yükselecek.

Pasaport harcı ne kadar oldu?

Pasaport harçları ise şöyle olacak:

  • 6 aya kadar: 2.806 TL (2025 yılı ücreti 2.359 TL'ydi)
  • 1 yıl: 4.101 TL (2025 yılı ücreti 3.448 TL'ydi)
  • 2 yıl: 6698 TL (2025 yılı ücreti 5.631 TL'ydi)
  • 3 yıl: 9.516 TL (2025 yılı ücreti 8.000 TL'ydi)
  • 3 yıldan fazla: 13.410 TL (2025 yılı ücreti 11.274 TL'ydi)

