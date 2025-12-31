Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler...

Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Geçiş Ücretleri

Sınıf Araç Tipi Özeti Ücret () 1 Otomobiller (Aks < 3.20m) 59,00 2 Minibüs, Otobüs vb. (Aks 3.20m) 75,00 3 3 Akslı Her Türlü Araçlar 168,00 4 4 ve 5 Akslı Her Türlü Araçlar 333,00 5 6 ve Yukarı Akslı Araçlar 440,00 6 Motosikletler 25,00

Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri

Sınıf Araç Tipi Ücret () 1 Otomobiller 995,00 2 Minibüs / Otobüs 1.590,00 3 3 Akslı Araçlar 1.890,00 4 4 ve 5 Akslı Araçlar 2.505,00 5 Ağır Vasıtalar 3.165,00 6 Motosikletler 695,00

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücretleri

Sınıf Araç Tipi Ücret () 1 Otomobiller 95,00 2 Minibüs / Otobüs 125,00 3 3 Akslı Araçlar 235,00 4 4 ve 5 Akslı Araçlar 595,00 5 Ağır Vasıtalar 740,00 6 Motosikletler 65,00

1915 Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücretleri

Sınıf Araç Tipi Ücret () 1 Otomobiller 995,00 2 Minibüs / Otobüs 1.245,00 3 3 Akslı Araçlar 2.240,00 4 4 ve 5 Akslı Araçlar 2.490,00 5 Ağır Vasıtalar 3.755,00 6 Motosikletler 250,00

İstanbul-Ankara 338 TL

1 Ocak'tan itibaren Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara ücreti otomobiller için 338 TL olacak.