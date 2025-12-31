Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu. R.G.'de yayımlandı

Her yıl olduğu gibi 2026 yılında da gelir, veraset ve intikal, değerli konut, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, damga ve motorlu taşıtlar vergileri ile yurt dışına çıkış harcı gibi vergi mevzuatı uygulaması dahilindeki muhtelif maktu had ve tutarların, bu yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49'a göre güncellenmesi gerekiyordu.

En son 2023 için indirime gidilmişti

Cumhurbaşkanı, önceki yıllarda da birkaç kez indirim yetkisini kullanmıştı. Son olarak 2023 yılı için MTV'deki artış oranı yüzde 122,93 olarak belirlenmiş, ancak Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanarak artış oranını yüzde 61,5'e çekmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yeni yılda uygulanacak vergi kanunlarındaki maktu had ve tutarların, vatandaşın lehine olacak şekilde artırılması yönünde çalışmalar yaptıklarını duyurmuştu.

Bu doğrultuda alınan kararla, damga vergisi ve harçlar ile motorlu taşıtlar vergisi, 2026 yılı için öngörülen enflasyon hedefi ile uyumlu olacak şekilde yüzde 19 oranının altında olacak şekilde yüzde 18,95 artırılacak.

"Had ve tutarlar vatandaş lehine artırıldı"

Bakan Şimşek yaptığı değerlendirmede, "Düzenlemeyle, geniş kesimlerin etkilendiği vergi ve harç ödemelerinde, yeniden değerleme oranı yerine vatandaşımızın lehine olacak şekilde ve enflasyon hedefi ile uyumlu artış yapılmıştır" ifadesini kullandı.

Yine vatandaşın lehine olacak şekilde, gelir vergisi ile değerli konut vergisi tarifelerindeki tutarları, veraset ve intikal vergisi maktu istisna miktarları ile matrah dilim tutarlarını ve benzeri vatandaş lehine olan maktu had ve tutarları, yeniden değerleme oranında artırdıklarını aktaran Şimşek, "Böylece bir yandan maliye politikası ile dezenflasyon sürecine katkımızı sürdürürken diğer yandan da bütçe imkanları çerçevesinde vatandaşımızın yükümlülüklerini azalttık" değerlendirmesinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 10783

2026 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranı, her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınıra uygulanacak yeniden değerleme oranı ile maktu damga vergisi ve harç tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü ve mükerrer 30 uncu maddeleri ile 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

30 Aralık 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

30/12/2025 TARİHLİ VE 10783 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 2025 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2026 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere % 18,95 olarak belirlenmiştir.

MADDE 2- (1) 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun;

a) 14 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2025 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınıra uygulanmak üzere % 18,95 olarak belirlenmiştir.

b) Mükerrer 30 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları uyarınca, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2025 yılında uygulanan maktu vergi tutarları, 2025 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı da dikkate alınmak suretiyle % 18,95 oranında artırılmıştır.

MADDE 3- (1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve uygulanmakta olan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), 2025 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı da dikkate alınmak suretiyle % 18,95 oranında artırılmıştır.

MADDE 4- (1) Bu Karar 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.