Bakan Memişoğlu: Yılbaşında da milletimizin sağlığı için görev başındayız

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tüm sağlık çalışanlarının yeni yılını tebrik ederek; 2026 yılının Türkiye'ye, Türk milletine ve sağlık camiasına huzur, mutluluk ve başarı getirmesini diledi. Bakan Memişoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yılbaşında da milletimizin sağlığı için görev başındayız. Bin 69 sağlık tesisimizde; 8 bin 364 ekibimiz ve 83 bin 654 sağlık neferimizle kesintisiz hizmet sunuyoruz. 25 bin 524 Acil Sağlık personeli (6 bin 713 ekip), 4 bin 796 Evde Sağlık personeli (bin 651 ekip), 10 bin 202 hekim, 43 bin 132 sağlık personelimizle nöbetteyiz. Vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz demeden büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan her bir çalışma arkadaşıma gönülden teşekkür ediyorum."