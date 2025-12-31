Devlet Bahçeli'den yeni yıl mesajı
ÖSYM'nin düzenlediği sınavlara bu yıl 8 milyondan fazla aday katıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca bu yıl 8 milyondan fazla adaya sınav hizmeti verildi.

Haber Giriş : 31 Aralık 2025 13:59
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl boyunca gerçekleştirilen 72 sınava 8 milyon 60 bin 170 aday başvurdu.

İki yurt dışı, 3 genel, 91 il, 111 ilçe sınav koordinatörlüğü ve 6 bin adayın aynı anda sınava katıldığı elektronik sınav merkezleriyle adayların ihtiyaçlarına cevap verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, kamu kurum ve kuruluşları için 30 merkezi yerleştirme işlemi yapıldığı, sınavlarda 198 testte 10 bin 236 soru ve 1200 ton kağıt kullanıldığı, bu yıl uygulanan 72 sınavda 87 oturum düzenlendiği bilgisini paylaştı.

253 sınav merkezi ve 14 bin 888 başvuru merkezi ile faaliyet gösterildiğini belirten Ersoy, bu yıl içinde 3 yeni sınav merkezinin hizmete açıldığını bildirdi.

Ersoy, sınav evraklarının dağıtımında 1789 şehirler arası, 12 bin 194 şehir içi nakliye aracı kullanıldığını aktararak, "Sınavlar için 23 binden fazla bina ve yaklaşık 1 milyon salon, 8 milyonun üzerinde kitapçık ve kırtasiye seti, 18 binin üzerinde el detektörü kullanıldı. Sınav süreçleri 250 binden fazla kamerayla takip edildi. Bu yıl uygulanan sınavlarda 998 bin 75 kişi görev yaptı." açıklamasında bulundu.

ÖSYM sınav uygulamalarına katılan adaylarla ilgili verileri paylaşan Başkan Ersoy, bu yıl düzenlenen sınavlara katılan en genç adayın 13, en yaşlı adayın ise 85 yaşında olduğunu, en genç adayın e-YDS, en yaşlı adayın Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS-1) uygulamasına katıldığını belirtti.

En fazla adayın başvurduğu sınavın 2 milyon 560 bin 649 adayla Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olduğunu bildiren Ersoy, "YKS oturumları için 4,5 milyona yakın soru kitapçığı basıldı. 2025-YKS, 250 sınav merkezinde uygulandı. Toplam üç oturumda uygulanan testlerde 680 soru soruldu ve iptal edilen soru olmadı." ifadelerini kullandı.

MEB-AGS ilk defa uygulandı

Prof. Dr. Ersoy, 10 farklı yabancı dilde gerçekleştirdikleri e-sınav uygulamasına iki sınav daha eklendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"2023'te Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) ve Eczacılık Alanında Seviye Tespit Sınavı (STS- Eczacılık) elektronik ortamda uygulandı. Böylece ilk kez yabancı dil sınavları dışında farklı alanlarda sınavlar elektronik ortama dahil edildi. 2024'te Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (DGUY) ve Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (GUY) elektronik ortamda düzenlendi. 2025 yılında ElectronicTest of English Proficiency (e-TEP) uygulaması hayata geçirildi. Ayrıca Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Seviye Tespit Sınavı ve Sayıştay Eleme Sınavı da elektronik ortama dahil edildi. Elektronik sınavların sayısını artırmanın yanı sıra sınav merkezlerinin kapasitesini geliştirmeye yönelik de çalışıyoruz. Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirdiğimiz elektronik sınavları Türkiye'nin her bölgesine yaymayı hedefliyoruz. İlerleyen süreçte, kağıt tabanlı olarak gerçekleştirdiğimiz başka sınavlar da e-sınav uygulamasına dahil edilecek. Bu sayede hem maddi tasarruf elde edilecek hem de adaylara zaman kazandırılmış olacak."

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS) ilk defa uygulandığını belirten Ersoy, iki oturumda yapılan sınavın AGS uygulamasına 383 bin 441, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi uygulamasına ise 286 bin 169 adayın katıldığı bilgisini verdi.

Ersoy, e-TEP'in bu yıl iki defa uygulandığını ve 1101 adayın başvurduğunu belirterek, sınavın 2026'da 31 Ocak, 25 Nisan, 18 Temmuz, 14 Kasım'da olmak üzere 4 kez uygulanacağını bildirdi.

4 beceriyi ölçen İngilizce uygulamasının ardından Türkçe için de çalışmaların son aşamaya geldiğini söyleyen ÖSYM Başkanı Ersoy, Arapça uygulaması için de çalışmalara başlandığını ifade etti.

44 bin 394 şehit ve gazi yakınından sınav ücreti alınmadı

Prof. Dr. Ersoy, "ÖSYM sınavlarına başvuran şehit ve gazilerin eş ve çocukları ile gazilerimizden sınav ücreti, başvuru hizmet ücreti ve yerleştirme ücreti alınmadı. 2025'te 44 bin 394 kişi bu imkandan faydalandı." açıklamasını yaptı.

Engelli adayların haklarını gözeten ve erişimlerini kolaylaştıran yaklaşım sürdürdüklerini belirten Ersoy, "Bu yıl ÖSYM tarafından yapılan sınavlara 30 bin 434 engelli, sağlık sorunu veya özel durumu bulunan aday katıldı. Bu yıl yapılan yenilikle sınavlara başvuran engelli adaylara, başvuru merkezlerine gitmeden ve ÖSYM'ye rapor veya belge göndermeden, raporlarını ve sınav uygulama taleplerini elektronik ortamda iletme imkanı tanındı." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Türkiye'de öğrenim görmek isteyen yabancı öğrenci sayısının her yıl arttığına dikkati çekerek, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (TR-YÖS) bu yıl iki kez uygulandığını ve sınava yaklaşık 30 bin adayın katıldığını bildirdi.

Uluslararası ölçekteki sınav uygulamalarını daha geniş kitlelere ulaştırmak adına Türkiye Maarif Vakfı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile işbirliği yapacaklarını belirten Ersoy, "TR-YÖS ve e-TEP gibi uygulamaların çok daha fazla ülkede gerçekleştirilmesini sağlayacağız. Kurumsal olarak, ülkemizin faydası için üzerimize düşen ne varsa eksiksiz şekilde yerine getirmek için gayret edeceğiz. İmzaladığımız protokoller, ülkemiz ve kurumlarımız için hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kurumun ölçme ve değerlendirme alanındaki bilgi birikimini dijital dönüşümle birleştirerek küresel ölçekte daha etkin bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini aktaran Ersoy, "Dijitalleşen sınav uygulamalarımız, uluslararası işbirliklerimiz ve yurt dışındaki sınav faaliyetlerimizle ÖSYM'yi bölgesel değil, uluslararası ölçekte sınav merkezi haline getirme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Güvenilir, yenilikçi ve sürdürülebilir sınav sistemleriyle ülkemizin eğitim ve insan kaynağı hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

