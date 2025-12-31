İstihdamda tarihi zirve: 33 milyon çalışan, %8,6 işsizlik!
AYM'den emsal 'kanuni faiz' kararı: Vatandaşın zararını karşılamıyor
Artvin'de çığ düştü: Üç çoban çığ altında kaldı
2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı
Cevdet Yılmaz: Vergi Artışında Enflasyon Hedefi Desteği
Bahçeli'den yeni yıl mesajı: 2026, terörsüz Türkiye'nin miladı olmalı
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin açıklama
Engellilere 2026 yılı müjdesi: 1573 kişi istihdam edilecek
MSB: Suriye hükümeti birlik için insiyatif alırsa Türkiye destek olacak
Sağlık Bakanlığı'ndan Atanan Personele İlişkin Göreve Başlama Duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'te 17 ülkeye 22 ziyarette bulundu
İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri
2026 bütçe kanunun resmi gazetede yayınlandı
2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu
Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 2 öğrenciye en ağır yaptırım uygulandı
İstanbul'da bugün ve 1 Ocak'ta bazı yollar trafiğe kapalı
Akaryakıta ÖTV zammı gelecek: İşte 31 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler...
İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül açıkladı
Ankara'da bazı mahallelerde 13 saat su kesintisi
Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu. R.G.'de yayımlandı
SPK onayladı: İki şirket halka arz oluyor!
Paravan şirketlerle 328 milyonluk vurgun: 15 tutuklama
Uçuşlara kar engeli: THY ve Ajet yarın yapılacak seferlerini iptal etti
Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
TMSF'den milyarlık satış: İki büyük otel ve sanayi devi ihaleye çıkıyor
Türkiye, Somali'de bir uzay limanı kuracak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatında tarihin en yüksek seviyelerine ulaştık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yıl üretimi büyüttüklerini, ticareti güçlendirdiklerini, mal ve hizmet ihracatında tarihin en yüksek seviyelerine ulaştıklarını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2025 15:53, Son Güncelleme : 31 Aralık 2025 15:59
Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ticarette 2025'i değerlendirerek, yeni yıla ilişkin beklentilerini ifade etti.

2025'in üretenin, ticaret yapanın, emeğiyle ülkeye değer katan herkesin yılı olduğunu vurgulayan Bolat, bu yıl ihracatta rekorlar kırdıklarına dikkati çekti. Bolat, "Üretimi büyüttük, ticareti güçlendirdik, mal ve hizmet ihracatında tarihimizin en yüksek seviyelerine ulaştık. Serbest bölgelerden yüksek teknolojili üretime, ticaret diplomasisinden gümrük güvenliğine kadar her alanda kararlılıkla ilerledik." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, iç piyasada ise adil rekabeti sağlamak için 81 ilde sahada olup tüketiciyi koruduklarını, esnafın yanında durduklarını belirtti.

Kaçakçılıkla tavizsiz mücadele ederek kamu zararını önlediklerinin altını çizen Bolat, şunları kaydetti:

"Ürün güvenliğinde, ticarette ve denetimde devlet ciddiyetini hissettirdik. 2025, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği istikamet üstünde, 'Güçlü Türkiye' hedefimize emin adımlarla yürüdüğümüz bir yıl oldu. 2026'da da aynı inançla, aynı azimle, yatırımı büyütmek, istihdamı artırmak, ihracatı güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yüce Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı, ticaretin yüzyılı olacaktır."

