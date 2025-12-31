Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatında tarihin en yüksek seviyelerine ulaştık

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ticarette 2025'i değerlendirerek, yeni yıla ilişkin beklentilerini ifade etti.

2025'in üretenin, ticaret yapanın, emeğiyle ülkeye değer katan herkesin yılı olduğunu vurgulayan Bolat, bu yıl ihracatta rekorlar kırdıklarına dikkati çekti. Bolat, "Üretimi büyüttük, ticareti güçlendirdik, mal ve hizmet ihracatında tarihimizin en yüksek seviyelerine ulaştık. Serbest bölgelerden yüksek teknolojili üretime, ticaret diplomasisinden gümrük güvenliğine kadar her alanda kararlılıkla ilerledik." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, iç piyasada ise adil rekabeti sağlamak için 81 ilde sahada olup tüketiciyi koruduklarını, esnafın yanında durduklarını belirtti.

Kaçakçılıkla tavizsiz mücadele ederek kamu zararını önlediklerinin altını çizen Bolat, şunları kaydetti:

"Ürün güvenliğinde, ticarette ve denetimde devlet ciddiyetini hissettirdik. 2025, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği istikamet üstünde, 'Güçlü Türkiye' hedefimize emin adımlarla yürüdüğümüz bir yıl oldu. 2026'da da aynı inançla, aynı azimle, yatırımı büyütmek, istihdamı artırmak, ihracatı güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yüce Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı, ticaretin yüzyılı olacaktır."