RTÜK'ten 2025 Denetimleriyle İlgili Açıklama: 34 Kuruluşa 90 Ceza

İstihdamda tarihi zirve: 33 milyon çalışan, %8,6 işsizlik!
İstihdamda tarihi zirve: 33 milyon çalışan, %8,6 işsizlik!
75.000 TL'ye varan %0 faizli krediniz Enpara'da!
75.000 TL'ye varan %0 faizli krediniz Enpara'da!
Sponsorlu İçerik
AYM'den emsal 'kanuni faiz' kararı: Vatandaşın zararını karşılamıyor
AYM'den emsal 'kanuni faiz' kararı: Vatandaşın zararını karşılamıyor
Artvin'de çığ düştü: Üç çoban çığ altında kaldı
Artvin'de çığ düştü: Üç çoban çığ altında kaldı
2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı
2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı
Cevdet Yılmaz: Vergi Artışında Enflasyon Hedefi Desteği
Cevdet Yılmaz: Vergi Artışında Enflasyon Hedefi Desteği
Bahçeli'den yeni yıl mesajı: 2026, terörsüz Türkiye'nin miladı olmalı
Bahçeli'den yeni yıl mesajı: 2026, terörsüz Türkiye'nin miladı olmalı
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin açıklama
Engellilere 2026 yılı müjdesi: 1573 kişi istihdam edilecek
Engellilere 2026 yılı müjdesi: 1573 kişi istihdam edilecek
MSB: Suriye hükümeti birlik için insiyatif alırsa Türkiye destek olacak
MSB: Suriye hükümeti birlik için insiyatif alırsa Türkiye destek olacak
Sağlık Bakanlığı'ndan Atanan Personele İlişkin Göreve Başlama Duyurusu
Sağlık Bakanlığı'ndan Atanan Personele İlişkin Göreve Başlama Duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'te 17 ülkeye 22 ziyarette bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'te 17 ülkeye 22 ziyarette bulundu
İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri
İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri
2026 bütçe kanunun resmi gazetede yayınlandı
2026 bütçe kanunun resmi gazetede yayınlandı
2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu
2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu
Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi
Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 2 öğrenciye en ağır yaptırım uygulandı
İstanbul Erkek Lisesi'nde 2 öğrenciye en ağır yaptırım uygulandı
İstanbul'da bugün ve 1 Ocak'ta bazı yollar trafiğe kapalı
İstanbul'da bugün ve 1 Ocak'ta bazı yollar trafiğe kapalı
Akaryakıta ÖTV zammı gelecek: İşte 31 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Akaryakıta ÖTV zammı gelecek: İşte 31 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler...
Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler...
İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül açıkladı
İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül açıkladı
Ankara'da bazı mahallelerde 13 saat su kesintisi
Ankara'da bazı mahallelerde 13 saat su kesintisi
Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu. R.G.'de yayımlandı
Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu. R.G.'de yayımlandı
SPK onayladı: İki şirket halka arz oluyor!
SPK onayladı: İki şirket halka arz oluyor!
Paravan şirketlerle 328 milyonluk vurgun: 15 tutuklama
Paravan şirketlerle 328 milyonluk vurgun: 15 tutuklama
Uçuşlara kar engeli: THY ve Ajet yarın yapılacak seferlerini iptal etti
Uçuşlara kar engeli: THY ve Ajet yarın yapılacak seferlerini iptal etti
Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
TMSF'den milyarlık satış: İki büyük otel ve sanayi devi ihaleye çıkıyor
TMSF'den milyarlık satış: İki büyük otel ve sanayi devi ihaleye çıkıyor
Türkiye, Somali'de bir uzay limanı kuracak
Türkiye, Somali'de bir uzay limanı kuracak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

RTÜK'ten 2025 Denetimleriyle İlgili Açıklama: 34 Kuruluşa 90 Ceza

RTÜK, 2025 yılı boyunca yayın ihlallerine yönelik yürütülen denetimler kapsamında 34 medya hizmet sağlayıcıya toplam 90 idari para cezası uygulandığını açıkladı. Kararların yargı denetimine açık olduğu vurgulandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Aralık 2025 15:00, Son Güncelleme : 31 Aralık 2025 16:12
Yazdır
RTÜK'ten 2025 Denetimleriyle İlgili Açıklama: 34 Kuruluşa 90 Ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), denetim ve yaptırım süreçlerinin 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü bildirdi. Kurumdan yapılan açıklamada, yayın içeriklerine ilişkin değerlendirmelerin somut ihlaller esas alınarak gerçekleştirildiği belirtildi.

RTÜK açıklamasında, Üst Kurul kararlarının gerekçeli olarak alındığı ve kamuoyunun incelemesine açık şekilde Kurumun resmi internet sitesinde yayımlandığı ifade edildi. Ayrıca söz konusu kararların yargı denetimine açık olduğu, yayın kuruluşlarının hukuki başvuru yollarını kullanabildiği hatırlatıldı.

Açıklamaya göre, 01 Ocak - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Üst Kurul tarafından 34 farklı medya hizmet sağlayıcıya toplam 90 idari para cezası uygulandı. Bunun yanı sıra program durdurma, katalogdan çıkarma, geçici yayın durdurma ve yayın lisansı iptali gibi yaptırımlar da devreye alındı.

RTÜK, görevini yerine getirirken ifade özgürlüğü ile kişilik hakları, çocukların korunması, toplumsal barış ve yayıncılık etiği arasındaki hassas dengeyi gözettiğini vurguladı. Kurum, eleştiri ve farklı görüşlerin çoğulcu yayıncılık anlayışı içinde yer almasını önemsediklerini, ancak mevzuatın açıkça ihlal edildiği durumlarda yetkilerini kullanmakla yükümlü olduklarını kaydetti.

Söz konusu açıklamanın, Üst Kurul Üyesi İlhan Taşçı.'nın yaptığı paylaşıma istinaden kamuoyunu bilgilendirme amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber