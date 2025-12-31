YÖK'ten e-TEP hakkında eşdeğerlik kararı
Yükseköğretim Kurulu, ÖSYM tarafından yakın bir zamanda başlatılan Electronic-Test of English Proficiency (e-TEP) sınavı hakkında önemli bir karar verdi!
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 31 Aralık 2025 14:00, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 09:36
Electronic-Test of English Proficiency (e-TEP) sınavının;
-Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarında,
-Doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına atamalarda,
-Doçentlik ünvanına başvurularda,
-Yabancı dilde eğitim yapılan programlarda aranan asgari yabancı dil şartında,
Geçerli olarak kabul edilmesine karar verilmiştir.