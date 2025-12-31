9. kattan 2. kata düşen öğretmen hayatını kaybetti

Olay, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hezarfen Ahmet Çelebi İlkokulu'nda müdür yardımcısı olan Selma Zaman (42), 10 katlı binanın 9. katından binanın altındaki marketin üstündeki 2 katta bulunan balkon kısmına düştü. Olayın fark edilmesi üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Selma Zaman, itfaiye yardımıyla bulunduğu yerden alınarak ambulansla Samsun Şehir Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Selma Zaman, yapılan müdahale rağmen hayatını kaybetti . Polis olayla ilgili inceleme başlattı.