SPK, yeniden değerlemeye tabi tutarlarda düzenlemeye gitti

Akaryakıt, alkol ve sigarada yeni ÖTV tutarları belli oldu
Akaryakıt, alkol ve sigarada yeni ÖTV tutarları belli oldu
75.000 TL'ye varan %0 faizli krediniz Enpara'da!
75.000 TL'ye varan %0 faizli krediniz Enpara'da!
Sponsorlu İçerik
Bakan Şimşek'ten 2025 muhasebesi: Enflasyon düştü, KKM bitti!
Bakan Şimşek'ten 2025 muhasebesi: Enflasyon düştü, KKM bitti!
2025'in yatırım şampiyonu: Altın değerini ikiye katladı
2025'in yatırım şampiyonu: Altın değerini ikiye katladı
Sağlık Bakanlığı Ocak 2026 İller Arası Atama Kurası ilan edildi
Sağlık Bakanlığı Ocak 2026 İller Arası Atama Kurası ilan edildi
Saatler sonra devreye giriyor: İşte 2026'nın yeni faiz, vergi ve cezaları!
Saatler sonra devreye giriyor: İşte 2026'nın yeni faiz, vergi ve cezaları!
Bakan Memişoğlu duyurdu: Atamalar tamamlandı, 15 Ocak'ta mesai başlıyor
Bakan Memişoğlu duyurdu: Atamalar tamamlandı, 15 Ocak'ta mesai başlıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Turizmde 'kaçak ilan' devri kapandı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Turizmde 'kaçak ilan' devri kapandı
İstihdamda tarihi zirve: 33 milyon çalışan, %8,6 işsizlik!
İstihdamda tarihi zirve: 33 milyon çalışan, %8,6 işsizlik!
AYM'den emsal 'kanuni faiz' kararı: Vatandaşın zararını karşılamıyor
AYM'den emsal 'kanuni faiz' kararı: Vatandaşın zararını karşılamıyor
2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı
2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı
Cevdet Yılmaz: Vergi Artışında Enflasyon Hedefi Desteği
Cevdet Yılmaz: Vergi Artışında Enflasyon Hedefi Desteği
Bahçeli'den yeni yıl mesajı: 2026, terörsüz Türkiye'nin miladı olmalı
Bahçeli'den yeni yıl mesajı: 2026, terörsüz Türkiye'nin miladı olmalı
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin açıklama
Engellilere 2026 yılı müjdesi: 1573 kişi istihdam edilecek
Engellilere 2026 yılı müjdesi: 1573 kişi istihdam edilecek
MSB: Suriye hükümeti birlik için insiyatif alırsa Türkiye destek olacak
MSB: Suriye hükümeti birlik için insiyatif alırsa Türkiye destek olacak
Sağlık Bakanlığı'ndan Atanan Personele İlişkin Göreve Başlama Duyurusu
Sağlık Bakanlığı'ndan Atanan Personele İlişkin Göreve Başlama Duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'te 17 ülkeye 22 ziyarette bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'te 17 ülkeye 22 ziyarette bulundu
İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri
İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri
2026 bütçe kanunun resmi gazetede yayınlandı
2026 bütçe kanunun resmi gazetede yayınlandı
2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu
2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu
Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi
Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 2 öğrenciye en ağır yaptırım uygulandı
İstanbul Erkek Lisesi'nde 2 öğrenciye en ağır yaptırım uygulandı
İstanbul'da bugün ve 1 Ocak'ta bazı yollar trafiğe kapalı
İstanbul'da bugün ve 1 Ocak'ta bazı yollar trafiğe kapalı
Akaryakıta ÖTV zammı gelecek: İşte 31 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Akaryakıta ÖTV zammı gelecek: İşte 31 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler...
Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler...
İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül açıkladı
İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül açıkladı
Ankara'da bazı mahallelerde 13 saat su kesintisi
Ankara'da bazı mahallelerde 13 saat su kesintisi
Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu. R.G.'de yayımlandı
Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu. R.G.'de yayımlandı
SPK onayladı: İki şirket halka arz oluyor!
SPK onayladı: İki şirket halka arz oluyor!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

SPK, yeniden değerlemeye tabi tutarlarda düzenlemeye gitti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026 yılı için yeniden değerlemeye tabi tutarlarda düzenlemeye gitti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2025 20:16, Son Güncelleme : 31 Aralık 2025 20:15
Yazdır
SPK, yeniden değerlemeye tabi tutarlarda düzenlemeye gitti

SPK bültenine göre, Kurul 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve bu Kanun'a dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ yahut diğer alt düzenlemeler ile 2499 sayılı mülga Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak çıkarılmış ve halen yürürlükte olan düzenlemelerde yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarlarda 2026 yılı için düzenlemeye gitti.

SPK buna göre, 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 dönemi için yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olmasına karar verdi. Bu oran 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 dönemi için yüzde 43,93 olarak belirlenmişti.

Kurul ayrıca halka arz olacak şirketlerin aktif büyüklük ve ciro kriterlerinde de değişikliğe gitti. Buna göre, halka arz için başvuracak şirketlerde artık 3,6 milyar liralık aktif büyüklük, 1,8 milyar lira ciro şartı aranacak. Şirketlerin halka arz başvurusu için daha önce 2,4 milyar lira aktif büyüklük ve 1,2 milyar lira ciro şartı aranıyordu.

Öte yandan Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından yatırımcılara ödenebilecek azami tazmin tutarı 2026 için yüzde 25,5 artırılarak 2 milyon 65 bin 145 liraya yükseltildi. Özel Fon'dan hak sahiplerine yapılabilecek azami ödeme tutarının ise 416 bin 934 lira olmasına karar verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber