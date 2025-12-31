Sağlık Bakanlığı'ndan Atanan Personele İlişkin Göreve Başlama Duyurusu

KPSS-2025/5 Sonuçlarına Göre Sözleşmeli Personel Atama ve Başvuru SüreciKamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)-2025/5 sonucuna göre Bakanlık taşra teşkilatına yerleşen sözleşmeli personel adaylarının atama işlemleri, arşiv araştırması tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecektir. Arşiv araştırması tamamlanan adayların bilgileri EKİP sistemine aktarılmış olup, başvuru ve göreve başlama işlemleri için belirlenen kurallara uyulması gerekmektedir.

Başvurular, ilgili komisyonlara şahsen yapılacak; posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Atama şartlarını taşımayan adaylara gerekçeleri yazılı olarak bildirilecektir. Son göreve başlama tarihi 15.01.2026 Perşembe günüdür. Süreçle ilgili detaylar aşağıda sıralanmıştır.

Başvuru ve Atama Sürecine İlişkin Temel Hususlar

Başvurular , Ek-3'te belirtilen komisyonlar tarafından alınacaktır.

, Ek-3'te belirtilen komisyonlar tarafından alınacaktır. Atama şartlarını taşıyan adayların, eski görevleriyle ilişiklerinin sona ermiş olması gerekmektedir.

Adaylar, Ek-1'de belirtilen belgeleri 02.01.2026 - 14.01.2026 tarihleri arasında ilgili komisyonlara teslim etmelidir.

tarihleri arasında ilgili komisyonlara teslim etmelidir. Hastalık veya doğum nedeniyle şahsen başvuru yapamayacak adaylar, durumlarını tabip raporuyla belgeleyerek birinci derece yakınları aracılığıyla başvuru yapabilirler.

Askerde olan adaylar, evraklarını birinci derece yakınları aracılığıyla teslim edebilir ve terhis sonrası otuz gün içinde başvuru yapmalıdır.

Atanma şartları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu ve ilgili mevzuat dikkate alınarak tespit edilecektir.

tarafından yayımlanan KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu ve ilgili mevzuat dikkate alınarak tespit edilecektir. Atanma şartlarını taşıyanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 'na bildirilerek göreve başlatılacaktır.

'na bildirilerek göreve başlatılacaktır. Hastalığı veya doğum nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, raporlarını zamanında sunmaları halinde belirlenen süreler içinde göreve başlatılabilecektir.

Kamu görevlisi olarak çalışanlardan istifa/sözleşme feshi işlemleri devam edenler, gerekli belgeleri sunmaları halinde en geç 16.03.2026 tarihinde göreve başlayabilecektir.

tarihinde göreve başlayabilecektir. Süresi içinde başvuru yapmayan veya göreve başlamayanlar, yerleştirmeden doğan haklarını kaybedecektir.

Arşiv araştırması tamamlanmayan adaylar için işlemler sonuçlandıktan sonra bilgilendirme yapılacaktır.

Ek Belgeler ve Formlar