Devlet Bahçeli'den yeni yıl mesajı
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin açıklama
Engellilere 2026 yılı müjdesi: 1573 kişi istihdam edilecek
MSB: Suriye hükümeti birlik için insiyatif alırsa Türkiye destek olacak
Sağlık Bakanlığı'ndan Atanan Personele İlişkin Göreve Başlama Duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'te 17 ülkeye 22 ziyarette bulundu
İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri
2026 bütçe kanunun resmi gazetede yayınlandı
2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu
Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 2 öğrenciye en ağır yaptırım uygulandı
AYM: ÖSYM Adaya Dava Süresini Açıkça Bildirmeli
İstanbul'da bugün ve 1 Ocak'ta bazı yollar trafiğe kapalı
Akaryakıta ÖTV zammı gelecek: İşte 31 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler...
İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül açıkladı
Ankara'da bazı mahallelerde 13 saat su kesintisi
Bilecik'te eğitime bugün ara verildi
Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu. R.G.'de yayımmlandı
SPK onayladı: İki şirket halka arz oluyor!
Paravan şirketlerle 328 milyonluk vurgun: 15 tutuklama
Uçuşlara kar engeli: THY ve Ajet yarın yapılacak seferlerini iptal etti
Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
TMSF'den milyarlık satış: İki büyük otel ve sanayi devi ihaleye çıkıyor
Türkiye, Somali'de bir uzay limanı kuracak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
TÜRK-İŞ aralık verilerini açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL'yi geçti
Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
Uzmanı açıkladı: Yılın son günü ve ilk günü kar var!
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ve köprü geçiş ücretlerini vatandaşların bütçesini gözeterek güncellediklerini belirterek, "Daha önce yüzde 18,75 ile 38,98 arasında öngörülen artış oranlarını, yeni düzenlemeyle yüzde 18,75 ile 25,93 aralığında sınırlandırdık." ifadesini kullandı.

31 Aralık 2025 13:37
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin açıklama

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 1 Ocak'tan itibaren 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin tek yön geçiş ücreti 59 TL'ye, Osmangazi Köprüsü geçişinin otomobiller için 995 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 95 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü ise 995 TL'ye, Ankara-Niğde Otoyolu da 740 TL'ye çıkarıldı.

Bakan Uraloğlu da sosyal medya hesabından zamlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme kapsamında, 2026 yılında vergi ve harçların yeniden değerleme oranının altında tutulduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu karar doğrultusunda otoyol ve köprü geçiş ücretlerini vatandaşlarımızın bütçesini gözeterek güncelledik. Daha önce yüzde 18,75 ile 38,98 arasında öngörülen artış oranlarını, yeni düzenlemeyle yüzde 18,75 ile 25,93 aralığında sınırlandırdık.

Artış oranlarını yüzde 18,75 yüzde 25,49 aralığında tuttuk

Bu gece yarısı saat 00.00 itibarıyla yürürlüğe girecek uygulamaya göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'müz tarafından işletilen otoyol ve köprülerde artış oranını yüzde 25,49 olarak belirledik, kamu-özel işbirliği projelerinde ise artış oranlarını yüzde 18,75 yüzde 25,49 aralığında tuttuk. Vatandaşlarımızın refahını önceleyen, ulaşımda erişilebilirliği ve sürdürülebilirliği esas alan bu düzenlemenin aziz milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."


