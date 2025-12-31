Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin açıklama

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 1 Ocak'tan itibaren 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin tek yön geçiş ücreti 59 TL'ye, Osmangazi Köprüsü geçişinin otomobiller için 995 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 95 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü ise 995 TL'ye, Ankara-Niğde Otoyolu da 740 TL'ye çıkarıldı.

Bakan Uraloğlu da sosyal medya hesabından zamlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme kapsamında, 2026 yılında vergi ve harçların yeniden değerleme oranının altında tutulduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu karar doğrultusunda otoyol ve köprü geçiş ücretlerini vatandaşlarımızın bütçesini gözeterek güncelledik. Daha önce yüzde 18,75 ile 38,98 arasında öngörülen artış oranlarını, yeni düzenlemeyle yüzde 18,75 ile 25,93 aralığında sınırlandırdık.

Artış oranlarını yüzde 18,75 yüzde 25,49 aralığında tuttuk

Bu gece yarısı saat 00.00 itibarıyla yürürlüğe girecek uygulamaya göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'müz tarafından işletilen otoyol ve köprülerde artış oranını yüzde 25,49 olarak belirledik, kamu-özel işbirliği projelerinde ise artış oranlarını yüzde 18,75 yüzde 25,49 aralığında tuttuk. Vatandaşlarımızın refahını önceleyen, ulaşımda erişilebilirliği ve sürdürülebilirliği esas alan bu düzenlemenin aziz milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."



