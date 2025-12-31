MSB: Suriye hükümeti birlik için insiyatif alırsa Türkiye destek olacak

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, yılın son basın bilgilendirme toplantısında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Beka ve güvenliğimize yönelen risk ve tehdit unsurları ile mücadelesini sınırlarımızda ve ötesinde kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kesintisiz bir şekilde devam ediyor" denildi.

Bu hafta 3 PKK'lı terörist daha teslim olurken, yıl içerisinde teslim olan terörist sayısı 111 oldu.

Açıklamada, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen; teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Hudut güvenliği: 9 bin 942 kişi yakalandı

Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 136 şahıs yakalanırken, 1186 şahıs ise engellendi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızdaki başarı rakamlara da yansıdığı vurgulandı.

2025 yılında hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 942, engellenen kişi sayısı da 66 bin 794 olmuştur.

Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut birlikleri tarafından; Hakkari ve Van hudut hatlarında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde bu hafta ele geçirilen 101 kilogram uyuşturucu ile birlikte bu yıl ele geçirilen 1982 kilogram uyuşturucu madde kolluk kuvvetlerine teslim edildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadele ve hudut güvenliğinde elde edilen başarı ve etkinliğin çıtasını 2026 yılında daha da yukarılara taşıma azim ve kararlılığındadır." ifadesi kullanıldı.

"Filistin halkının yaşam hakkına kavuştuğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz"

Bakanlıktan yapılan açıklamada katil İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinildi.

"İsrail, iki yılı aşkın süredir bölgesel ve küresel düzeyde istikrarsızlık yaratmaya ve hukuksuzluğa devam etmektedir. Uluslararası toplum ise, İsrail'in Filistin halkına yönelik acımasız katliamlarını ve insanlık dışı uygulamalarını durdurmakta; bölge ülkelerinin egemenliğine yönelik tehditlerini ve bölgede yarattığı kaosu engellemekte yetersiz kalmaktadır. Gelecek yılın, bölgeye ve Filistin'e barışın geldiği, Filistin halkının yaşam hakkına kavuştuğu, bölgesel güven ve istikrarın sağlandığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz. "

Bakanlıktan SDG açıklaması

MSB'den yapılan açıklamada Suriye'deki son duruma ilişkin bilgi verildi:

"SDG, adem-i merkeziyetçilik ve federalizm taleplerini dile getirmeye devam etmekte ve merkezi otoriteye entegre olma konusunda adım atmamaktadır. Daha önce de vurguladığımız gibi SDG'nin bu tavrı Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar vermektedir.

Suriye hükümetiyle 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda yakın iş birliğini sürdürüyor entegrasyon sürecini yakından takip ediyoruz. Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir insiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır."

Bakanlıktan F-35 tedarikine ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda milli uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması, envanterin çeşitlendirilmesi ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması faaliyetlerimiz sürmektedir.

CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda ABD ile savunma sanayii iş birliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz. Söz konusu yaptırımların kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda çalışmalar devam ediyor."