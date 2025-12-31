Dolar, 2025 yılını 43 TL sınırında kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, yılın son gününü 42,96 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2025 17:21, Son Güncelleme : 31 Aralık 2025 17:19
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|42,9370
|42,9380
|42,9600
|42,9610
|Avro
|50,6070
|50,6080
|50,5380
|50,5390
|Sterlin
|57,9820
|57,9920
|57,9130
|57,9230
|İsviçre frangı
|54,4390
|54,4490
|54,3720
|54,3820
|ANKARA
|ABD doları
|42,9070
|42,9870
|42,9300
|43,0100
|Avro
|50,5670
|50,6470
|50,4980
|50,5780
|Sterlin
|57,9220
|58,1320
|57,8530
|58,0630