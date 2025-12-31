Genç Sağlık Sendikası'ndan Bursa'da Att ve Paramediklere Zorunlu Sürücülük Uygulaması ve Yeni Çalışma Sistemine İtiraz

Osman KAYA, uygulamanın hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu belirterek, konuyu resmi yazıyla Sağlık Bakanlığı'na taşıdı.

Sendikadan yapılan açıklamada; şoför işçilerin yalnızca 8 saat çalıştırılması, kalan 16 saatlik süre için Paramedik ve ATT'lerin sürücü olarak görevlendirilmesi ve bu yolla sağlık personelinin aylık fiili çalışma gün sayısının artırılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

" *BU SİSTEM BİR ÇEŞİT ANGARYADIR "

Genç Sağlık Sendikası, Paramedik ve ATT'lerin görev tanımlarının acil sağlık hizmeti sunmak olduğunu hatırlatarak, sürücülüğün bu unvanların asli ve zorunlu görevi olmadığını ifade etti. Açıklamada, tüm Paramedik ve ATT'lere zorunlu olarak sürücülük yaptırılmasının unvan dışı görevlendirme ve angarya yasağının ihlali anlamına geldiği belirtildi.

" ÇALIŞMA SÜRESİ VE DİNLENME HAKKI İHLAL EDİLİYOR "

Sendika, 24 saatlik nöbet sisteminin 16 saatlik nöbetlere dönüştürülmesinin, personelin daha fazla gün işe gelmesine yol açtığını ve bunun dinlenme hakkını ortadan kaldırdığını kaydetti. Bu durumun hem çalışan sağlığını hem de sunulan hizmetin güvenliğini tehlikeye attığı ifade edildi.

" MALİYET GEREKÇESİ KABUL EDİLEMEZ "

Açıklamada, şoför işçilerin maliyetinin yüksek olmasının, başka bir unvandaki personele zorunlu ve sürekli görev yüklenmesinin gerekçesi olamayacağı vurgulandı. İdarenin bütçe ve planlama sorunlarının çalışanlara yüklenemeyeceği ifade edildi.

Bakanlığa resmi başvuru yapıldı

Genç Sağlık Sendikası, söz konusu uygulamanın durdurulması için bürokratik görüşmelere ivedilikle başladığını, itiraz dilekçelerini sunduğunu, ayrıca konuyu resmi yazıyla Sağlık Bakanlığı'na taşıdığını açıkladı.

Sendika, uygulamanın devam etmesi halinde hukuki ve sendikal tüm yolların kullanılacağını kamuoyuna duyurdu.