Devlet Bahçeli'den yeni yıl mesajı
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin açıklama
Engellilere 2026 yılı müjdesi: 1573 kişi istihdam edilecek
MSB: Suriye hükümeti birlik için insiyatif alırsa Türkiye destek olacak
Sağlık Bakanlığı'ndan Atanan Personele İlişkin Göreve Başlama Duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'te 17 ülkeye 22 ziyarette bulundu
İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri
2026 bütçe kanunun resmi gazetede yayınlandı
2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu
Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 2 öğrenciye en ağır yaptırım uygulandı
AYM: ÖSYM Adaya Dava Süresini Açıkça Bildirmeli
İstanbul'da bugün ve 1 Ocak'ta bazı yollar trafiğe kapalı
Akaryakıta ÖTV zammı gelecek: İşte 31 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler...
İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül açıkladı
Ankara'da bazı mahallelerde 13 saat su kesintisi
Bilecik'te eğitime bugün ara verildi
Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu. R.G.'de yayımmlandı
SPK onayladı: İki şirket halka arz oluyor!
Paravan şirketlerle 328 milyonluk vurgun: 15 tutuklama
Uçuşlara kar engeli: THY ve Ajet yarın yapılacak seferlerini iptal etti
Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
TMSF'den milyarlık satış: İki büyük otel ve sanayi devi ihaleye çıkıyor
Türkiye, Somali'de bir uzay limanı kuracak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
TÜRK-İŞ aralık verilerini açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL'yi geçti
Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
Uzmanı açıkladı: Yılın son günü ve ilk günü kar var!
Genç Sağlık Sendikası'ndan Bursa'da Att ve Paramediklere Zorunlu Sürücülük Uygulaması ve Yeni Çalışma Sistemine İtiraz

Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman KAYA, Bursa'da Paramedik ve Acil Tıp Teknisyenlerine (ATT) zorunlu sürücülük görevi verilmesine ve nöbet sisteminde yapılan değişikliğe tepki gösterdi.

31 Aralık 2025 13:29
Osman KAYA, uygulamanın hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu belirterek, konuyu resmi yazıyla Sağlık Bakanlığı'na taşıdı.

Sendikadan yapılan açıklamada; şoför işçilerin yalnızca 8 saat çalıştırılması, kalan 16 saatlik süre için Paramedik ve ATT'lerin sürücü olarak görevlendirilmesi ve bu yolla sağlık personelinin aylık fiili çalışma gün sayısının artırılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

" *BU SİSTEM BİR ÇEŞİT ANGARYADIR "

Genç Sağlık Sendikası, Paramedik ve ATT'lerin görev tanımlarının acil sağlık hizmeti sunmak olduğunu hatırlatarak, sürücülüğün bu unvanların asli ve zorunlu görevi olmadığını ifade etti. Açıklamada, tüm Paramedik ve ATT'lere zorunlu olarak sürücülük yaptırılmasının unvan dışı görevlendirme ve angarya yasağının ihlali anlamına geldiği belirtildi.

" ÇALIŞMA SÜRESİ VE DİNLENME HAKKI İHLAL EDİLİYOR "

Sendika, 24 saatlik nöbet sisteminin 16 saatlik nöbetlere dönüştürülmesinin, personelin daha fazla gün işe gelmesine yol açtığını ve bunun dinlenme hakkını ortadan kaldırdığını kaydetti. Bu durumun hem çalışan sağlığını hem de sunulan hizmetin güvenliğini tehlikeye attığı ifade edildi.

" MALİYET GEREKÇESİ KABUL EDİLEMEZ "

Açıklamada, şoför işçilerin maliyetinin yüksek olmasının, başka bir unvandaki personele zorunlu ve sürekli görev yüklenmesinin gerekçesi olamayacağı vurgulandı. İdarenin bütçe ve planlama sorunlarının çalışanlara yüklenemeyeceği ifade edildi.

Bakanlığa resmi başvuru yapıldı

Genç Sağlık Sendikası, söz konusu uygulamanın durdurulması için bürokratik görüşmelere ivedilikle başladığını, itiraz dilekçelerini sunduğunu, ayrıca konuyu resmi yazıyla Sağlık Bakanlığı'na taşıdığını açıkladı.

Sendika, uygulamanın devam etmesi halinde hukuki ve sendikal tüm yolların kullanılacağını kamuoyuna duyurdu.

