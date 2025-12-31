Şantiyelerde dijital dönem başlıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şantiye şeflerinin işin ilerleyişini, günlük faaliyet raporlarını, ekipman durumlarını dijital ortamda kayıt altına alacağı uygulamayı duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2025 10:02, Son Güncelleme : 31 Aralık 2025 10:15
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Şantiye-M" uygulamasıyla, şantiye şefleri işin ilerleyişini, günlük faaliyet raporlarını, ekipman durumlarını dijital ortamda kayıt altına alacak. Şantiye şeflerinin üstlendikleri işler anlık olarak takip edilebilecek.
e-Devlet'e entegre edilen uygulamanın kullanımı 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren zorunlu olacak.