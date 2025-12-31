Ankara'da vatandaşlar su kesintilerine çözüm istiyor

Devlet Bahçeli'den yeni yıl mesajı
Devlet Bahçeli'den yeni yıl mesajı
75.000 TL'ye varan %0 faizli krediniz Enpara'da!
75.000 TL'ye varan %0 faizli krediniz Enpara'da!
Sponsorlu İçerik
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin açıklama
Engellilere 2026 yılı müjdesi: 1573 kişi istihdam edilecek
Engellilere 2026 yılı müjdesi: 1573 kişi istihdam edilecek
MSB: Suriye hükümeti birlik için insiyatif alırsa Türkiye destek olacak
MSB: Suriye hükümeti birlik için insiyatif alırsa Türkiye destek olacak
Sağlık Bakanlığı'ndan Atanan Personele İlişkin Göreve Başlama Duyurusu
Sağlık Bakanlığı'ndan Atanan Personele İlişkin Göreve Başlama Duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'te 17 ülkeye 22 ziyarette bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'te 17 ülkeye 22 ziyarette bulundu
İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri
İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri
2026 bütçe kanunun resmi gazetede yayınlandı
2026 bütçe kanunun resmi gazetede yayınlandı
2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu
2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu
Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi
Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 2 öğrenciye en ağır yaptırım uygulandı
İstanbul Erkek Lisesi'nde 2 öğrenciye en ağır yaptırım uygulandı
AYM: ÖSYM Adaya Dava Süresini Açıkça Bildirmeli
AYM: ÖSYM Adaya Dava Süresini Açıkça Bildirmeli
İstanbul'da bugün ve 1 Ocak'ta bazı yollar trafiğe kapalı
İstanbul'da bugün ve 1 Ocak'ta bazı yollar trafiğe kapalı
Akaryakıta ÖTV zammı gelecek: İşte 31 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Akaryakıta ÖTV zammı gelecek: İşte 31 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler...
Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler...
İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül açıkladı
İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül açıkladı
Ankara'da bazı mahallelerde 13 saat su kesintisi
Ankara'da bazı mahallelerde 13 saat su kesintisi
Bilecik'te eğitime bugün ara verildi
Bilecik'te eğitime bugün ara verildi
Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu. R.G.'de yayımmlandı
Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu. R.G.'de yayımmlandı
SPK onayladı: İki şirket halka arz oluyor!
SPK onayladı: İki şirket halka arz oluyor!
Paravan şirketlerle 328 milyonluk vurgun: 15 tutuklama
Paravan şirketlerle 328 milyonluk vurgun: 15 tutuklama
Uçuşlara kar engeli: THY ve Ajet yarın yapılacak seferlerini iptal etti
Uçuşlara kar engeli: THY ve Ajet yarın yapılacak seferlerini iptal etti
Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
TMSF'den milyarlık satış: İki büyük otel ve sanayi devi ihaleye çıkıyor
TMSF'den milyarlık satış: İki büyük otel ve sanayi devi ihaleye çıkıyor
Türkiye, Somali'de bir uzay limanı kuracak
Türkiye, Somali'de bir uzay limanı kuracak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
TÜRK-İŞ aralık verilerini açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL'yi geçti
TÜRK-İŞ aralık verilerini açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL'yi geçti
Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
Uzmanı açıkladı: Yılın son günü ve ilk günü kar var!
Uzmanı açıkladı: Yılın son günü ve ilk günü kar var!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Ankara'da vatandaşlar su kesintilerine çözüm istiyor

Ankara'da arızalar ve kuraklığın da etkisiyle su kesintileri ve basınç düşüklüğü sürüyor, özellikle son üç gündür 11 ilçede günlük 12 saate varan su kesintileri yaşanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2025 13:49, Son Güncelleme : 31 Aralık 2025 13:43
Yazdır
Ankara'da vatandaşlar su kesintilerine çözüm istiyor

Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle 29 Eylül'den itibaren yaklaşık 10 gün süreyle uzun süreli su kesintilerinin uygulandığı başkentte, son haftalarda arızalar, kuraklık ve artan nüfus kaynaklı su kesintileri ve basınç düşüklüğü meydana geliyor.

Su kesintilerinin uygulandığı ilçeler günlük olarak Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinin (ASKİ) internet sitesinde duyuruluyor.

Özellikle son 3 günde Ankara'nın Kazan, Pursaklar, Altındağ, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut, Çubuk, Gölbaşı ve Sincan ilçelerinde günlük 12 saate varan su kesintileri meydana geldi.

Su kesintilerinden etkilenen ilçelerden Keçiören'de vatandaşlar kesintiler ve basınç düşüklüğü sebebiyle günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiğini, kombi ve sıcak su kullanımında da sorunlar yaşadıklarını söyleyerek, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

"Müşterilerimizin saç yıkama taleplerini karşılayamıyoruz"

İlçede berber dükkanı bulunan Osman Erdem, su basıncının düşük olması nedeniyle müşterilerinin bazı taleplerini karşılayamadıklarını anlattı.

Tıraş ve saç kesimi sonrası bazı müşterilerinin yıkama taleplerini karşılayamadıklarını, bazı müşterilerin de saçını soğuk suyla yıkamak zorunda kaldıklarını dile getiren Erdem, "Müşterilerimiz hazırlanıp tıraş olmaya geliyorlar ve burada saç kesimi sonrası yıkama talep ediyorlar fakat suların basıncı az olduğu, bazen de sular kesik olduğu için sıcak suyu kullanamıyoruz. Müşterilerimiz genelde tıraş sonrası 'saçımı yıkayın' diye talep ediyorlar bizler mağduriyetimizi söyleyince onlar da şaşırıyor. Çünkü saçları yıkatmadan çıkıp gitmek istemiyorlar. Böyle de bir durumla karşılaşıyoruz." dedi.

Su kesintisinden etkilenen Halil Topaç da insanların su tüketimi konusunda bilinçli olması gerektiğini vurgulayarak, herkese bu konuda duyarlı olma çağrısında bulundu.

Mustafa Günan da evine gelen su faturasına dikkati çekerek, "Akmayan suya 745 lira fatura geldi. Karşı komşuya da 2050 lira geldi. Evde şu an akmıyor su" ifadelerini kullandı.

Şaban Murat da "Kombi çalışmıyor, kombiler bozulacak. Sıcak su sorunu yaşıyoruz. Banyo ve mutfağa sıcak su gelmiyor, kalem ucu kadar akıyor. Ustaya sorduk, 'kombi bozulabilir tazyik olmayınca' dediler" diye konuştu.

"En kısa zamanda çözüm bulunmasını istiyoruz"

Hasan Tarık Yılmaz da "Allah'ın rahmetiyle barajlarımız dolacak inşallah. Allah rahmetini ülkemizden esirgemesin." dedi.

Fatma Bayram ise, "Rezil olduk yani, yazdan beri özellikle 2 aydır hiç suyumuz yok. Yan binanın suyu akıyor bizim akmıyor. Kombimiz de arızalandı. Su sıfıra indi ve bir sürü masraf açtı bize. Bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Bu duruma en kısa zamanda çözüm bulurlarsa seviniriz" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber