Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'te 17 ülkeye 22 ziyarette bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025'te, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve küresel sorunlara çözüm üretmek için yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan, gerek resmi ziyaretler gerek zirveler vesilesiyle 17 ülkeye ziyarette bulundu, 22 ülkenin devlet ve hükümet başkanını ağırladı.

Erdoğan, yurt içinde de deprem konutlarının teslimi ve toplu açılışların da yapıldığı 26 şehre, bazılarına birden fazla olmak üzere 29 ziyaret gerçekleştirdi.

Yurt dışı ziyaretler

İlk yurt dışı ziyaretini 10-11 Şubat'ta Malezya'ya gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malaya Üniversitesi tarafından uluslararası ilişkiler alanında tevdi edilen ve Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından sunulan fahri doktora beratı törenine katıldı, "Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği Toplantısı"na iştirak etti.

Malezya'da Başbakan Enver İbrahim ile görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Türkiye-Malezya İş Forumu kapanış oturumuna katılarak bir konuşma yaptı.

Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun davetine icabetle, 11-12 Şubat'ta Endonezya'ya ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12-13 Şubat'ta Pakistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katıldı, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir araya geldi.

Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere 29 Nisan'da İtalya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü.

TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni için 3 Mayıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa'da yapımı tamamlanan ve içinde KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi'nin de bulunduğu, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışına da katıldı.

Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi dolayısıyla 16 Mayıs'ta Arnavutluk'a giden Erdoğan, 21 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne iştirak etti.

Azerbaycan Bağımsızlık Günü ve Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi münasebetiyle 28 Mayıs'ta Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği üçüncü havalimanı Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelen Erdoğan, "28 Mayıs Bağımsızlık Günü" kutlamalarına katıldı.

NATO Liderler Zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 24-25 Haziran'da Hollanda'ya gitti.

Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşi Maxima'nın, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ile eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine iştirak eden Erdoğan, 25 Haziran'da Lahey şehrinde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi için 4 Temmuz'da Azerbaycan'ın Hankendi şehrine giden Erdoğan, 20 Temmuz'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünde, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere KKTC'ye hareket etti.

Erdoğan KKTC'deki programı kapsamında, Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi temel atma, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi açılış törenine katıldı.

Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere 31 Ağustos-01 Eylül tarihlerinde Çin'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiencin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu'nda katılımcılara hitap etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere 15 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

BM Genel Kurulu

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere 22 Eylül'de ABD'nin New York şehrine giden Erdoğan, zirvede birçok liderle bir araya gelerek yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurul Salonu'nda düzenlenen Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'na iştirak etti.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılan Erdoğan, 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, İsrail'in 2 yıldır soykırım ve etnik temizlik suçları işlediği Gazze Şeridi'ndeki insani felaketi belgeleyen fotoğrafları gösterdi. Erdoğan'ın paylaştığı fotoğraflarda, AA için çalışan Ali Jadallah ve Abdullah el-Attar'ın zorlu şartlar altında çektiği kareler de yer aldı.

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu görüşmelerindeki hitabının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile BM Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Gazze konulu toplantıya katılan Erdoğan, daha sonra Türkevi'nde ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) eş güdümünde düzenlenen toplantıya iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Eylül'de Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi Salonu'nda düzenlenen İklim Zirvesi'ne katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

New York'taki programı çerçevesinde Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya, Konsey üyeleri ve ABD'li üst düzey şirket yöneticilerini Türkevi'nde kabul etti.

Erdoğan, New York'taki ikili temasları kapsamında, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Kanada Başbakanı Mark Carney, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki programlarının ardından Washington'a geçerek, ABD Başkanı Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 7 Ekim'de Azerbaycan'ın Gebele şehrine giden Erdoğan, "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla düzenlenen Zirvede konuşma yaptı.

Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak toplanan, "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere 13 Ekim'de Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'la da görüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere 21 Ekim'de Kuveyt'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ekim'de 2025 Çarşamba günü Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Emirlik Divanı'nda bir araya geldi.

Umman'a 23 Ekim'de giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü.

Zafer Günü Töreni'ne katılmak üzere, 8 Kasım'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye giden Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin beşinci yıl dönümünde düzenlenen 8 Kasım Zafer Günü Töreni'nde bir konuşma yaptı.

G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, 22 Kasım'da, "Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı.

G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen "Kimseyi Geride Bırakmadan Kapsayıcı ve Sürdürülebilir İktisadi Büyüme: Ekonomilerin İnşası, Ticaretin Rolü, Kalkınmanın Finansmanı ve Borç Yükü" oturumuna iştirak eden Erdoğan, Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'nın liderleriyle bir araya geldi.

Zirve kapsamında "Dirençli Bir Dünya-G20'nin Katkısı: Afet Riskini Azaltma, İklim Değişikliği, Adil Enerji Dönüşümü, Gıda Sistemleri" oturumuna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Aralık'ta "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere Türkmenistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi ve Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle başkent Aşkabat'ta düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılarak, "Barış ve Güven: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Hedeflerin Birliği" konulu genel oturumda katılımcılara hitap etti.

Ağırlanan konuklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025'te 21 devlet ve hükümet başkanını 25 kez ağırladı.

Erdoğan'ın ilk konuğu 16 Ocak'ta Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ocak'ta Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, 4 Şubat'ta Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 5 Şubat'ta Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve 18 Şubat'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i 5 Mart'ta, Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo'yu 21 Mart'ta, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'u 27 Mart'ta, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu 10 Nisan'da konuk eden Erdoğan, 22 Nisan'da Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn ile bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile 15 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Erdoğan, 24 Mayıs'ta Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ağırladı.

Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov ile 1 Temmuz'da görüşen Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'u 11 Temmuz'da konuk etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ı 16 Temmuz'da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i 29 Temmuz'da, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema'yı 31 Temmuz'da ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile 12 Ağustos'ta görüştü.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile 18 Eylül'de görüşen Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile de Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Gürcistan ile Kocaeli'nde oynanan maçta bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini 13 Kasım'da Türkiye'ye gerçekleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşen Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u 25 Kasım'da, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu da 27 Kasım'da konuk etti. 25 Aralık'ta Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Burhan'ı ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025'teki son konuğu ise 30 Aralık'ta Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştüğü Somali Cumhurbaşkanı Mahmud oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025'te Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili ile 2'şer kez, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile de 3 kez görüştü.

Telefon diplomasisi

Yoğun diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Avusturya Başbakanı Christian Stocker'ın bulunduğu dünya liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 6, ABD Başkanı Donald Trump ile 5 kez telefonda görüştü.

Rusya ile Ukrayna savaşının sona ermesi için görüşmeler

Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla sona ermesi için Türkiye'nin gayret gösterdiğini ve bölgede barışı sağlamak amacıyla tarafları İstanbul'da bir araya getirmek amacıyla çalıştığını liderlerle yaptığı telefon görüşmelerinde dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de ayrıca görüştü.

Erdoğan ile Trump görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelerde, savunma sanayisi alanında iki ülkenin işbirliğini geliştirmek için CAATSA yaptırımlarının sonlandırılması, F-16 tedarik sürecinin neticelendirilmesi ve F-35 programına Türkiye'nin yeniden katılımı konularının sonuçlandırılmasının gerekliliği, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ve Gazze'deki insani krizin sona erdirilmesi, İsrail ile İran arasındaki çatışma, Washington'a yaptıkları ziyaretin Türkiye-ABD ilişkilerini daha da kuvvetlendirdiği konularında müzakerelerde bulundu.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin yoğun diplomasi

Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin de yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve bölge liderleriyle yaptığı görüşmelerde İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Öte yandan, Erdoğan, İsrail saldırılarını durdurmak ve Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için de liderlerle yoğun telefon diplomasisi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun çabaları, Gazze'de ateşkese giden sürecin inşasına katkı sundu.

"Terörsüz Türkiye" görüşmeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile de telefon görüşmeleri yaptı.