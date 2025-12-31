İstanbul'da bugün ve 1 Ocak'ta bazı yollar trafiğe kapalı
Ankara'da bazı mahallelerde 13 saat su kesintisi

Ankara'nın bazı mahallelerinde 13 saat su kesintisi uygulanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2025 07:24, Son Güncelleme : 31 Aralık 2025 07:40
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, son dönemde etkisini sürdüren kuraklığın su temin sistemlerinde zaman zaman geçici aksaklıklara yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, yapılacak su manevrası çalışmaları nedeniyle bazı yerlerde bu gece saat 23.00 ile yarın sabah 11.00 arası bazı yerlerde ise bu gece saat 23.00 ile yarın sabah 12.30 arası su kesintisi yaşanabileceği duyuruldu.

Yapılacak çalışmaların ardından hatlara kademeli olarak su verilecek. Yüksek kotlarda, ulaşım süreci sebebiyle su kesintisi açıklanan saati geçebilecek.

Bu gece ve yarın saat 11.00 arası kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

"Gölbaşı'nda, Ballıkpınar, Hacılar, Hacıhasan, Hacımuratlı, Gökçehöyük, İkizce, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu, Karşıyaka. Çankaya'da Ata, Huzur, Güvenevler, Cevizlidere, Ayrancı, Dodurga, İşçi Blokları, Kızılırmak, Çukurambar ve Söğütözü. Altındağ'da, Feridun Çelik, Başpınar, Doğantepe, Solfasol, Baraj Mahallesi, Yıldıztepe. Mamak'ta, Büyük Kayaş, Dutluk, Üreğil, Boğaziçi, Yeşilbayır, Şahap Gürler, Araplar, Derbent, Köstence, Dostlar, Tepecik, Yenibayındır."

Bu gece ile yarın saat 12.30 arası su kesintisinden etkilenecek yerler ise şöyle açıklandı:

"Yenimahalle'de, 25 Mart, Anadolu, Ata, Avcılar, Aşağı Yahyalar, Barış, Batı Sitesi, Beştepe, Cumhuriyet, Çamlıca, Çarşı, Demetgül, Demetlale, Emniyet, Ergazi, Gayret, Gazi, Güzelyaka, Işınlar, İlk Yerleşim, İnönü, Kaletepe, Kardelen, Karşıyaka, Kayalar, Kent Koop, Kuzey Yıldızı, Macun, Mehmet Akif Ersoy, Ostim OSB, Pamuklar, Ragıp Tüzün, Serhat, Susuz, Tepealtı, Turgut Özal, Uğur Mumcu, Varlık, Yeni Batı, Yeşilevler, Yukarı Yahyalar, Yunus Emre. Etimesgut'ta, İstasyon, Alsancak, 30 Ağustos, Kazım Karabekir, Süvari, Piyade, Elvan, Topçu, Ahi Mesut, Ayyıldız, Oğuzlar, Atakent, Şeker, Etiler, Altay, Şehit Osman Avcı, Yeşilova, Devlet, Eryaman, Tunahan, Güzelkent, Yavuz Selim, Şeyh Şamil, Göksu. Çubuk'ta Barbaros, Cumhuriyet, Dumlupınar, Esenboğa, Güldarpı, Yenice. Sincan'da, Ahi Evran, Akşemsettin, Andiçen, Atatürk, Fatih, Gazi Osman Paşa, Gökçek, İstasyon, Maraşal Çakmak, Mevlana, Plevne, Saraycık, Selçuklu, Tandoğan, Törekent, Ulubatlı Hasan, Yunus Emre."

