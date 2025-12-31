Cevdet Yılmaz: Vergi Artışında Enflasyon Hedefi Desteği

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranına ilişkin yaptığı açıklamada, bu yaklaşımın enflasyonu 2026'da yüzde yirminin altına düşürme hedefine maliye politikası tarafından destek sağlama iradesinin somut bir göstergesi olduğunu belirtti. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Kararı ile çeşitli vergi ve harçların, 2026 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 oranında artırılmasına karar verildiğini ifade etti. Bu kararın, maliye politikasının enflasyonla mücadeledeki kararlılığını ortaya koyduğunu vurguladı.

Vergi ve Harçlarda Yeniden Değerleme Oranı

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Kararı ile çeşitli vergi ve harçların yeniden değerleme oranının düşürüldüğünü açıkladı. Buna göre, 2026 yılı için belirlenen yüzde 25,49 oranı yerine yüzde 18,95 oranı uygulanacak.

Maliye Politikası ve Enflasyon Hedefi

Yılmaz, alınan bu kararın enflasyonun düşürülmesi hedefiyle uyumlu olduğunu belirtti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu yaklaşım enflasyonu 2026'da yüzde yirminin altına düşürme hedefine maliye politikası tarafından destek sağlama iradesinin somut bir göstergesidir."

"Para politikası, maliye politikası ve verimlilik eksenli yapısal dönüşümlerden oluşan bütüncül yaklaşım ile enflasyonla kararlı mücadelemizi yeni yılda da sürdüreceğiz."

Enflasyonla Mücadelede Bütüncül Yaklaşım

Cevdet Yılmaz, para politikası, maliye politikası ve verimlilik odaklı yapısal dönüşümlerden oluşan bütüncül bir yaklaşımla enflasyonla mücadeleye devam edileceğini vurguladı. Bu kapsamda, yeni yılda da kararlı adımlar atılacağı belirtildi.



