Akaryakıta ÖTV zammı gelecek: İşte 31 Aralık 2025 güncel fiyatlar

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" gibi sorulara yanıt arıyor.

Enflasyonla mücadele ve bütçe dengeleri çerçevesinde yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi, 2026'nın ilk günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak.

1 Ocak sabahından itibaren akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelaları güncellenecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatına 1 lira 32 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 42 kuruş oranında zam yansıtılması bekleniyor.

Peki, 31 Aralık 2025 Çarşamba itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 51.87 TL

Motorin litre fiyatı: 53.27 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 51.70 TL

Motorin litre fiyatı: 53.10 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.73 TL

Motorin litre fiyatı: 54.28 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.06 TL

Motorin litre fiyatı: 54.62 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL



