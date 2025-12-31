Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'te 17 ülkeye 22 ziyarette bulundu
İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri
2026 bütçe kanunun resmi gazetede yayınlandı
2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu
Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 2 öğrenciye en ağır yaptırım uygulandı
AYM: ÖSYM Adaya Dava Süresini Açıkça Bildirmeli
İstanbul'da bugün ve 1 Ocak'ta bazı yollar trafiğe kapalı
Akaryakıta ÖTV zammı gelecek: İşte 31 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler...
İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül açıkladı
Ankara'da bazı mahallelerde 13 saat su kesintisi
Bilecik'te eğitime bugün ara verildi
Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu. R.G.'de yayımmlandı
SPK onayladı: İki şirket halka arz oluyor!
Paravan şirketlerle 328 milyonluk vurgun: 15 tutuklama
Uçuşlara kar engeli: THY ve Ajet yarın yapılacak seferlerini iptal etti
Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
TMSF'den milyarlık satış: İki büyük otel ve sanayi devi ihaleye çıkıyor
Türkiye, Somali'de bir uzay limanı kuracak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
TÜRK-İŞ aralık verilerini açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL'yi geçti
Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
Uzmanı açıkladı: Yılın son günü ve ilk günü kar var!
Sağlıkta 2025 bilançosu: 388 milyon randevu ve yerli teknoloji hamlesi
Yargıtay'dan kefil olanlar için emsal karar
İstanbul'un Trafiğine Nefes: Sarıyer-Kilyos Tüneli Açılıyor
Türkiye genelinde yılbaşı tedbirleri: 325 bin personel görev yapacak
Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi
AYM: ÖSYM Adaya Dava Süresini Açıkça Bildirmeli

Anayasa Mahkemesi, 2018 TUS/YDUS yerleştirme sonuçlarının ilanında dava açma süresinin açıkça belirtilmemesi nedeniyle adayın mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 31 Aralık 2025 09:12, Son Güncelleme : 31 Aralık 2025 09:15
Memurlar.net'in 31 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararı üzerinde yaptığı incelemeye göre, sınav sonucunun internetten duyurulması tek başına yeterli görülmedi, ÖSYM'nin adaylara hangi süre içinde hangi yargı yoluna başvurabileceklerini açıkça bildirmesi gerektiği vurgulandı.

2018 TUS sonucu dava konusu oldu

Anayasa Mahkemesi'ne taşınan bireysel başvuru, 2018 yılı Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS/YDUS) yerleştirme sürecine ilişkin işlemlerden kaynaklandı. Başvurucu, 2018-YDUS yerleştirme sonuçlarının 1 Ekim 2019 tarihinde ÖSYM'nin internet sitesinde ilan edildiğini, ancak bu ilanda dava açma süresine ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını belirtti.

Aday 21 Ekim'de dava açtı

Başvurucu, yerleştirme işleminin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle 21 Ekim 2019 tarihinde Ankara 12. İdare Mahkemesi'nde iptal davası açtı.

Ancak mahkeme, davanın özel dava açma süresine tabi olduğu gerekçesiyle, sürenin geçirildiğini kabul ederek 31 Ekim 2019 tarihli kararla davayı süre aşımı nedeniyle reddetti.

Danıştay kararı da onadı

Başvurucu tarafından yapılan temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Danıştay Sekizinci Dairesi, 27 Aralık 2019 tarihli kararıyla idare mahkemesi kararını kesin olarak onadı. Bu süreçten sonra başvurucu, nihai kararın 9 Mart 2020 tarihinde tebliğ edilmesinin ardından, 22 Haziran 2020'de Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

AYM: Süreyi göstermek devletin yükümlülüğü

Anayasa Mahkemesi, kararında Anayasa'nın 40. maddesine atıf yaparak, devletin idari işlemlerde kişilere hangi kanun yoluna, hangi süre içinde başvurabileceklerini bildirme yükümlülüğü bulunduğunu hatırlattı.

Kararda, sınav sonuçlarının internet üzerinden ilan edilmesinin, dava açma süresi açıkça belirtilmediği sürece aday açısından hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik sağlamadığı ifade edildi.

Mahkemeye erişim hakkı ihlal edildi

Yüksek Mahkeme, bu gerekçelerle başvurucunun mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine hükmetti. İhlalin sonuçlarının giderilmesi için dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere ilgili mahkemeye gönderilmesine karar verildi.

AYM: Danıştay içtihadı varken adaydan süreyi bilmesi beklenemez

Anayasa Mahkemesi, kararın "İlkelerin olaya uygulanması" başlıklı bölümünde, somut olayın yaşandığı tarihte idari yargıdaki uygulamanın istikrarlı ve öngörülebilir olmadığını açıkça ortaya koydu.

Yüksek Mahkeme, 54. nolu madde başlığında, dava açma sürelerine ilişkin Danıştay daireleri arasında uzun süredir farklı uygulamalar bulunduğunu, bu durumun adaylar açısından hukuki belirsizlik yarattığını tespit etti. Kararda, bu belirsizliğin sıradan bir adayın hangi sürenin uygulanacağını öngörmesini fiilen imkansız hale getirdiği vurgulandı.

58. nolu madde başlığında ise kritik bir tespit yer aldı. Anayasa Mahkemesi, başvurunun konusunu oluşturan işlemin tesis edildiği dönemde, Danıştay'ın dava açma sürelerine ilişkin içtihat farklılıklarını gidermek amacıyla İçtihadı Birleştirme Kararı yayımladığını hatırlattı. Bu durumun, sadece adaylar bakımından değil, yüksek yargı düzeyinde dahi sürenin hangi şekilde uygulanacağı konusunda tereddüt yaşandığını açıkça gösterdiği ifade edildi.

Yüksek Mahkeme, 59. nolu madde başlığında ise şu sonuca ulaştı:

Böylesi bir ortamda, ÖSYM tarafından sınav sonucu ilan edilirken dava açma süresinin açıkça belirtilmemesi, başvurucuya aşırı ve ölçüsüz bir külfet yüklemektedir. Bu nedenle adaydan, karmaşık ve tartışmalı yargı içtihatları arasından doğru süreyi kendiliğinden tespit etmesi beklenmemelidir.

Anayasa Mahkemesi, tüm bu gerekçelerle, sınav sonucunun ilan edildiği tarihte mevcut olan yargısal belirsizlik ve içtihat ayrılıkları dikkate alındığında, başvurucunun davasının süre aşımı nedeniyle reddedilmesinin mahkemeye erişim hakkını ihlal ettiğine hükmetti.

31 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararı için tıklayınız.

