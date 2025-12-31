AYM: ÖSYM Adaya Dava Süresini Açıkça Bildirmeli

Memurlar.net'in 31 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararı üzerinde yaptığı incelemeye göre, sınav sonucunun internetten duyurulması tek başına yeterli görülmedi, ÖSYM'nin adaylara hangi süre içinde hangi yargı yoluna başvurabileceklerini açıkça bildirmesi gerektiği vurgulandı.

2018 TUS sonucu dava konusu oldu

Anayasa Mahkemesi'ne taşınan bireysel başvuru, 2018 yılı Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS/YDUS) yerleştirme sürecine ilişkin işlemlerden kaynaklandı. Başvurucu, 2018-YDUS yerleştirme sonuçlarının 1 Ekim 2019 tarihinde ÖSYM'nin internet sitesinde ilan edildiğini, ancak bu ilanda dava açma süresine ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını belirtti.

Aday 21 Ekim'de dava açtı

Başvurucu, yerleştirme işleminin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle 21 Ekim 2019 tarihinde Ankara 12. İdare Mahkemesi'nde iptal davası açtı.

Ancak mahkeme, davanın özel dava açma süresine tabi olduğu gerekçesiyle, sürenin geçirildiğini kabul ederek 31 Ekim 2019 tarihli kararla davayı süre aşımı nedeniyle reddetti.

Danıştay kararı da onadı

Başvurucu tarafından yapılan temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Danıştay Sekizinci Dairesi, 27 Aralık 2019 tarihli kararıyla idare mahkemesi kararını kesin olarak onadı. Bu süreçten sonra başvurucu, nihai kararın 9 Mart 2020 tarihinde tebliğ edilmesinin ardından, 22 Haziran 2020'de Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

AYM: Süreyi göstermek devletin yükümlülüğü

Anayasa Mahkemesi, kararında Anayasa'nın 40. maddesine atıf yaparak, devletin idari işlemlerde kişilere hangi kanun yoluna, hangi süre içinde başvurabileceklerini bildirme yükümlülüğü bulunduğunu hatırlattı.

Kararda, sınav sonuçlarının internet üzerinden ilan edilmesinin, dava açma süresi açıkça belirtilmediği sürece aday açısından hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik sağlamadığı ifade edildi.

Mahkemeye erişim hakkı ihlal edildi

Yüksek Mahkeme, bu gerekçelerle başvurucunun mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine hükmetti. İhlalin sonuçlarının giderilmesi için dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere ilgili mahkemeye gönderilmesine karar verildi.

AYM: Danıştay içtihadı varken adaydan süreyi bilmesi beklenemez

Anayasa Mahkemesi, kararın "İlkelerin olaya uygulanması" başlıklı bölümünde, somut olayın yaşandığı tarihte idari yargıdaki uygulamanın istikrarlı ve öngörülebilir olmadığını açıkça ortaya koydu.

Yüksek Mahkeme, 54. nolu madde başlığında, dava açma sürelerine ilişkin Danıştay daireleri arasında uzun süredir farklı uygulamalar bulunduğunu, bu durumun adaylar açısından hukuki belirsizlik yarattığını tespit etti. Kararda, bu belirsizliğin sıradan bir adayın hangi sürenin uygulanacağını öngörmesini fiilen imkansız hale getirdiği vurgulandı.

58. nolu madde başlığında ise kritik bir tespit yer aldı. Anayasa Mahkemesi, başvurunun konusunu oluşturan işlemin tesis edildiği dönemde, Danıştay'ın dava açma sürelerine ilişkin içtihat farklılıklarını gidermek amacıyla İçtihadı Birleştirme Kararı yayımladığını hatırlattı. Bu durumun, sadece adaylar bakımından değil, yüksek yargı düzeyinde dahi sürenin hangi şekilde uygulanacağı konusunda tereddüt yaşandığını açıkça gösterdiği ifade edildi.

Yüksek Mahkeme, 59. nolu madde başlığında ise şu sonuca ulaştı:

Böylesi bir ortamda, ÖSYM tarafından sınav sonucu ilan edilirken dava açma süresinin açıkça belirtilmemesi, başvurucuya aşırı ve ölçüsüz bir külfet yüklemektedir. Bu nedenle adaydan, karmaşık ve tartışmalı yargı içtihatları arasından doğru süreyi kendiliğinden tespit etmesi beklenmemelidir.

Anayasa Mahkemesi, tüm bu gerekçelerle, sınav sonucunun ilan edildiği tarihte mevcut olan yargısal belirsizlik ve içtihat ayrılıkları dikkate alındığında, başvurucunun davasının süre aşımı nedeniyle reddedilmesinin mahkemeye erişim hakkını ihlal ettiğine hükmetti.

31 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararı için tıklayınız.