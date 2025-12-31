Kütahya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı
Kütahya'nın Emet ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Emet-Hisarcık kara yolu, Malı mevkisinde, Mustafa Yılmaz idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Uğur Teslim yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ağır, yolculardan Cemile ve 1 yaşındaki kızı Afra Yılmaz ise hafif yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Emet Fazıl Doğan Devlet Hastanesine, oradan da Kütahya Şehir Hastanesine sevk edildi.