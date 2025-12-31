İsrail Batı Şeria'da evlere gaz bombası atıyor

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail güçlerinin Ramallah'ın kuzeybatısındaki Abud kasabasında Filistinlilere ait bir eve gaz bombası atması sonucu yangın çıktığı kaydedildi.

Olayda bazı kişilerin boğulma tehlikesi geçirdiği aktarılan haberde, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberinde ise İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas ve Akaba şehirlerine baskın düzenlediği bildirilirken, konuya ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusunun, Ramallah'ın batısındaki Naleyn köyüne düzenlediği baskınlar sırasında ise Filistinli gençler ile ordu güçleri arasında şiddetli olayların çıktığı dile getirilen haberde, olaylarda ölen ya da yaralananların olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Haberde ayrıca İsrail ordusunun Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Deyr Cerir köyünün girişini kapattığı belirtildi.