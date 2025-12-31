2026 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi belli oldu
2026 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetede yayımlandı.Tarifeler geçen yıla göre yüzde 32 artırıldı
31 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesine göre uzlaştırmacı ücretleri geçen yıla göre yüzde 32 oranında artırıldı
Adalet Bakanlığından:
2026 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek meblağ ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tarife Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uyarınca uzlaştırmacılara ödenecek meblağı kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253 üncü maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 41 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Uzlaştırma ücretinin sınırları
MADDE 4- (1) Uzlaştırma ücreti, uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklarını değerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi, süreçte gösterdiği gayret, taraf sayısı, uyuşmazlığın kapsam ve niteliği dikkate alınarak bu Tarifede gösterilen alt ve üst sınırlar arasında belirlenir.
(2) Birden fazla uzlaştırmacının görevlendirildiği hallerde uzlaştırma ücreti bu kişilere ayrı ayrı ve eşit olarak ödenir.
Uzlaştırma ücretinin ödenmesi
MADDE 5- (1) Görevlendirilen uzlaştırmacı için belirlenen ücret, uzlaşmanın teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde teklif formu ve eklerinin tesliminden, teklifin kabulü halinde ise uzlaştırma süreci sonunda düzenlenecek raporun ibrazından sonra makül süre içinde uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından sarf kararı ile ödenir.
Uzlaştırmacı giderleri
MADDE 6- (1) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca mutat olan taşıta göre yapılan zorunlu yol giderleri dahil olmak üzere masraflar, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirlenen miktarın alt sınırını geçmeyecek şekilde uzlaştırmacıya ayrıca ödenir.
Uygulanacak tarife
MADDE 7- (1) Uzlaştırma ücretinin takdirinde uzlaştırma raporunun tamamlandığı tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.
Tarife
MADDE 8- (1) Bu Tarifeye göre verilecek uzlaştırmacı ücretleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde; 1.158,00-1.738,00 TL,
b) Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde;
1) 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 3.486,00-4.664,00 TL,
2) 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 4.664,00-5.822,00 TL,
3) 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 5.822,00-6.991,00 TL,
4) 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 6.991,00-8.159,00 TL,
c) Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde;
1) 2-3 kişinin taraf olması durumunda 1.738,00-2.317,00 TL,
2) 4-6 kişinin taraf olması durumunda 2.317,00-2.906,00 TL,
3) 7-9 kişinin taraf olması durumunda 2.906,00-3.486,00 TL,
4) 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 3.486,00-4.065,00 TL,
arasında ücret ödenir.
Yürürlük
MADDE 9- (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.