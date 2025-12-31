Uyuşturucu soruşturmasında 7 ünlü ismin mal varlığına el konuldu

2025'in yatırım şampiyonu: Altın değerini ikiye katladı
2025'in yatırım şampiyonu: Altın değerini ikiye katladı
75.000 TL'ye varan %0 faizli krediniz Enpara'da!
75.000 TL'ye varan %0 faizli krediniz Enpara'da!
Sponsorlu İçerik
Sağlık Bakanlığı Ocak 2026 İller Arası Atama Kurası ilan edildi
Sağlık Bakanlığı Ocak 2026 İller Arası Atama Kurası ilan edildi
Saatler sonra devreye giriyor: İşte 2026'nın yeni faiz, vergi ve cezaları!
Saatler sonra devreye giriyor: İşte 2026'nın yeni faiz, vergi ve cezaları!
Bakan Memişoğlu duyurdu: Atamalar tamamlandı, 15 Ocak'ta mesai başlıyor
Bakan Memişoğlu duyurdu: Atamalar tamamlandı, 15 Ocak'ta mesai başlıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Turizmde 'kaçak ilan' devri kapandı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Turizmde 'kaçak ilan' devri kapandı
İstihdamda tarihi zirve: 33 milyon çalışan, %8,6 işsizlik!
İstihdamda tarihi zirve: 33 milyon çalışan, %8,6 işsizlik!
AYM'den emsal 'kanuni faiz' kararı: Vatandaşın zararını karşılamıyor
AYM'den emsal 'kanuni faiz' kararı: Vatandaşın zararını karşılamıyor
2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı
2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı
Cevdet Yılmaz: Vergi Artışında Enflasyon Hedefi Desteği
Cevdet Yılmaz: Vergi Artışında Enflasyon Hedefi Desteği
Bahçeli'den yeni yıl mesajı: 2026, terörsüz Türkiye'nin miladı olmalı
Bahçeli'den yeni yıl mesajı: 2026, terörsüz Türkiye'nin miladı olmalı
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin açıklama
Engellilere 2026 yılı müjdesi: 1573 kişi istihdam edilecek
Engellilere 2026 yılı müjdesi: 1573 kişi istihdam edilecek
MSB: Suriye hükümeti birlik için insiyatif alırsa Türkiye destek olacak
MSB: Suriye hükümeti birlik için insiyatif alırsa Türkiye destek olacak
Sağlık Bakanlığı'ndan Atanan Personele İlişkin Göreve Başlama Duyurusu
Sağlık Bakanlığı'ndan Atanan Personele İlişkin Göreve Başlama Duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'te 17 ülkeye 22 ziyarette bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'te 17 ülkeye 22 ziyarette bulundu
İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri
İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri
2026 bütçe kanunun resmi gazetede yayınlandı
2026 bütçe kanunun resmi gazetede yayınlandı
2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu
2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu
Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi
Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 2 öğrenciye en ağır yaptırım uygulandı
İstanbul Erkek Lisesi'nde 2 öğrenciye en ağır yaptırım uygulandı
İstanbul'da bugün ve 1 Ocak'ta bazı yollar trafiğe kapalı
İstanbul'da bugün ve 1 Ocak'ta bazı yollar trafiğe kapalı
Akaryakıta ÖTV zammı gelecek: İşte 31 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Akaryakıta ÖTV zammı gelecek: İşte 31 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler...
Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler...
İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül açıkladı
İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül açıkladı
Ankara'da bazı mahallelerde 13 saat su kesintisi
Ankara'da bazı mahallelerde 13 saat su kesintisi
Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu. R.G.'de yayımlandı
Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu. R.G.'de yayımlandı
SPK onayladı: İki şirket halka arz oluyor!
SPK onayladı: İki şirket halka arz oluyor!
Paravan şirketlerle 328 milyonluk vurgun: 15 tutuklama
Paravan şirketlerle 328 milyonluk vurgun: 15 tutuklama
Uçuşlara kar engeli: THY ve Ajet yarın yapılacak seferlerini iptal etti
Uçuşlara kar engeli: THY ve Ajet yarın yapılacak seferlerini iptal etti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Uyuşturucu soruşturmasında 7 ünlü ismin mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında; aralarında Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu ve fenomen Ezgi Fındık'ın da bulunduğu 7 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu. Yurt dışında oldukları tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler, uyuşturucu suçunun yanı sıra "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" (kara para aklama) ile de suçlanıyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Aralık 2025 17:32, Son Güncelleme : 31 Aralık 2025 17:33
Yazdır
Uyuşturucu soruşturmasında 7 ünlü ismin mal varlığına el konuldu

'UYUŞTURUCU' soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Ezgi Fındık, Burak Ateş, Mert Vidinli, Ayşegül Şenova ile Gökmen Kadir Şenova'nın mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve yurtdışında olduğu tespit edilen şüpheliler Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Ezgi Fındık, Burak Ateş, Mert Vidinli, Ayşegül Şenova ile Gökmen Kadir Şenova hakkında 'Suçtan kaynaklan mal varlığı değerlerini aklama' suçu dolayısıyla mal varlıklarına el konuldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber