Karayollarından sürücülere önemli uyarılar

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, 3 gün içinde gerçekleşmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM), otoyollar, devlet ve il yollarında kış mevsiminde vatandaşların güvenli, rahat ve huzurlu bir ortamda yolculuk yapmaları için yurt genelinde 7 gün 24 saat çalışma esasına göre kar ve buzla mücadele çalışmaları yaptığını ve kış programı uyguladığını dile getiren Gülşen, "Kış programındaki yolların önem derecelerine, trafik kapasitelerine göre büyük bir kısmının olağanüstü durumlar dışında devamlı açık tutulması sağlanmaktadır" diye konuştu.

Gülşen, kar ve buzla mücadelenin, yolda karın birikmesini önlemek, biriken karı yoldan uzaklaştırmak ve buz tutan kesimlerde kaymayı önlemek amacıyla yapılan çalışmalar olduğunu ifade etti.

Ekipler 7/24 hazır konumda

Kar ve buzla mücadelede çalıştırılacak makine ve ekipmanlarla tuz ve aşındırıcı (agrega) yol boylarında bulunan, "refüj yeri" olarak adlandırılan bakımevleri, cankurtaranlar ve şube merkezlerinin personeliyle birlikte 7 gün 24 saat hazır konumda olduğunu vurgulayan Gülşen, şöyle devam etti:

"Her zaman bulunabilirlik, devamlılık ve zamanında müdahale ana prensibimizdir. Kış günlerinde seyahat edecek sürücülerin yola çıkmadan önce seyahat güzergahı hakkında ücretsiz Alo 123 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çağrı Merkezinden, Alo 159 Yol Danışma Hattı'ndan, ayrıca KGM'nin internet sitesi 'www.kgm.gov.tr'den hizmete sunulan güzergah analizi programı ile yol kullanıcılarının en uygun güzergahı ve alternatiflerini, kapalı ve çalışma yapılan yolları, yol ve hava durumunu internetten görsel olarak sorgulamaları gerekmektedir."

Kış mevsiminde sürücülerin dikkat etmesi gerekenler

Gülşen, yola çıkacak sürücülerin her zaman kış şartlarına hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

Kışın sürücülerin dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin Gülşen, şunları söyledi:

"Yolda kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesiyle araçların önünü göremez hale geldiği durumlarda trafik güvenliği, kazaların önlenmesi, can ve mal güvenliği açısından yollar geçici süreyle trafiğe kapatılabilir. Tipili ve uzun kar yağışlarında kar ve buzla mücadele ekiplerinin yolu açmak ve güvenli hale getirmek için en yüksek performanslarını gösterseler bile kara yolunun normal duruma gelmesinde gecikmeler olabilir. Olumsuz hava şartlarının artması, kar yağışı, tipi ve aşırı buzlanmanın sürekliliği kara yolunun kapanmasına sebep olabilir. Yol sathına atılan tuzun eksi 9 derecenin altındaki sıcaklıklarda buz ve karı eritme etkisi yoktur. Seyahat edilen yol güzergahında, bölgesel olarak hava koşulları hızlı değişkenlik gösterebilir. Olumsuz, kötü hava şartları nedeniyle kapatılan kesimlerde yola girmek için ısrarcı olunmamalı, mahsur kalan araçların sürücüleri ihlal yapmamalı, bulundukları şeridi terk etmemeli ve görevlilere yardımcı olmalı."

Gülşen, kar ve buzla mücadele araçları görüldüğü zaman sürücülerin yavaşlayarak geride kalmaları ve sollama yapmamaları gerektiğini dile getirdi.

Kışın seyahate çıkmadan önce seyahat güzergahı yol durumu ve hava durumuyla ilgili bilgi toplanması, araçta mutlaka zincir, çekme halatı ve takoz bulundurulması gerektiğini belirten Gülşen, şu değerlendirmede bulundu:

"Kış lastiği olmayan ve donanımsız araçlarla yola çıkıldığında özellikle rampalarda lastiklere zincir takmak için durulduğunda, tır tabir edilen kamyonların kayarak yolu kapattıklarına sıkça rastlanmaktadır. Bu nedenle sürücüler yağış esnasında araç takip mesafelerini artırmalı, hızı azaltmalılar, trafik işaret ve işaretçilerine uymalılar, şerit ihlali yapmamalılar. Buzlanma olan kesimlerde, çok daha tedbirli ve dikkatli olmalılar, hava, yol, araç ve psikolojik durumları dikkate almalılar. Vatandaşlarımız, yorgun ve uykusuz yola çıkmamalılar, direksiyon başında cep telefonuyla görüşme, sigara içme gibi dikkat dağıtıcı davranışlardan kaçınmalılar ve görevlilerin önerilerine uymalılar."