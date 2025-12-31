Karayollarından sürücülere önemli uyarılar

Devlet Bahçeli'den yeni yıl mesajı
Devlet Bahçeli'den yeni yıl mesajı
75.000 TL'ye varan %0 faizli krediniz Enpara'da!
75.000 TL'ye varan %0 faizli krediniz Enpara'da!
Sponsorlu İçerik
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin açıklama
Engellilere 2026 yılı müjdesi: 1573 kişi istihdam edilecek
Engellilere 2026 yılı müjdesi: 1573 kişi istihdam edilecek
MSB: Suriye hükümeti birlik için insiyatif alırsa Türkiye destek olacak
MSB: Suriye hükümeti birlik için insiyatif alırsa Türkiye destek olacak
Sağlık Bakanlığı'ndan Atanan Personele İlişkin Göreve Başlama Duyurusu
Sağlık Bakanlığı'ndan Atanan Personele İlişkin Göreve Başlama Duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'te 17 ülkeye 22 ziyarette bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'te 17 ülkeye 22 ziyarette bulundu
İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri
İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri
2026 bütçe kanunun resmi gazetede yayınlandı
2026 bütçe kanunun resmi gazetede yayınlandı
2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu
2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu
Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi
Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 2 öğrenciye en ağır yaptırım uygulandı
İstanbul Erkek Lisesi'nde 2 öğrenciye en ağır yaptırım uygulandı
AYM: ÖSYM Adaya Dava Süresini Açıkça Bildirmeli
AYM: ÖSYM Adaya Dava Süresini Açıkça Bildirmeli
İstanbul'da bugün ve 1 Ocak'ta bazı yollar trafiğe kapalı
İstanbul'da bugün ve 1 Ocak'ta bazı yollar trafiğe kapalı
Akaryakıta ÖTV zammı gelecek: İşte 31 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Akaryakıta ÖTV zammı gelecek: İşte 31 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler...
Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler...
İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül açıkladı
İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül açıkladı
Ankara'da bazı mahallelerde 13 saat su kesintisi
Ankara'da bazı mahallelerde 13 saat su kesintisi
Bilecik'te eğitime bugün ara verildi
Bilecik'te eğitime bugün ara verildi
Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu. R.G.'de yayımmlandı
Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu. R.G.'de yayımmlandı
SPK onayladı: İki şirket halka arz oluyor!
SPK onayladı: İki şirket halka arz oluyor!
Paravan şirketlerle 328 milyonluk vurgun: 15 tutuklama
Paravan şirketlerle 328 milyonluk vurgun: 15 tutuklama
Uçuşlara kar engeli: THY ve Ajet yarın yapılacak seferlerini iptal etti
Uçuşlara kar engeli: THY ve Ajet yarın yapılacak seferlerini iptal etti
Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
TMSF'den milyarlık satış: İki büyük otel ve sanayi devi ihaleye çıkıyor
TMSF'den milyarlık satış: İki büyük otel ve sanayi devi ihaleye çıkıyor
Türkiye, Somali'de bir uzay limanı kuracak
Türkiye, Somali'de bir uzay limanı kuracak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
TÜRK-İŞ aralık verilerini açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL'yi geçti
TÜRK-İŞ aralık verilerini açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL'yi geçti
Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
Uzmanı açıkladı: Yılın son günü ve ilk günü kar var!
Uzmanı açıkladı: Yılın son günü ve ilk günü kar var!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Karayollarından sürücülere önemli uyarılar

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, yola çıkacak sürücülerin her zaman kış şartlarına hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, "Olumsuz, kötü hava şartları nedeniyle kapatılan yol kesimlerinde yola girmek için ısrarcı olunmamalı, mahsur kalan araçlar şerit ihlali yapmamalı, bulundukları şeridi terk etmemeli ve görevlilere yardımcı olmalı" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2025 12:31, Son Güncelleme : 31 Aralık 2025 12:54
Yazdır
Karayollarından sürücülere önemli uyarılar

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, 3 gün içinde gerçekleşmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM), otoyollar, devlet ve il yollarında kış mevsiminde vatandaşların güvenli, rahat ve huzurlu bir ortamda yolculuk yapmaları için yurt genelinde 7 gün 24 saat çalışma esasına göre kar ve buzla mücadele çalışmaları yaptığını ve kış programı uyguladığını dile getiren Gülşen, "Kış programındaki yolların önem derecelerine, trafik kapasitelerine göre büyük bir kısmının olağanüstü durumlar dışında devamlı açık tutulması sağlanmaktadır" diye konuştu.

Gülşen, kar ve buzla mücadelenin, yolda karın birikmesini önlemek, biriken karı yoldan uzaklaştırmak ve buz tutan kesimlerde kaymayı önlemek amacıyla yapılan çalışmalar olduğunu ifade etti.

Ekipler 7/24 hazır konumda

Kar ve buzla mücadelede çalıştırılacak makine ve ekipmanlarla tuz ve aşındırıcı (agrega) yol boylarında bulunan, "refüj yeri" olarak adlandırılan bakımevleri, cankurtaranlar ve şube merkezlerinin personeliyle birlikte 7 gün 24 saat hazır konumda olduğunu vurgulayan Gülşen, şöyle devam etti:

"Her zaman bulunabilirlik, devamlılık ve zamanında müdahale ana prensibimizdir. Kış günlerinde seyahat edecek sürücülerin yola çıkmadan önce seyahat güzergahı hakkında ücretsiz Alo 123 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çağrı Merkezinden, Alo 159 Yol Danışma Hattı'ndan, ayrıca KGM'nin internet sitesi 'www.kgm.gov.tr'den hizmete sunulan güzergah analizi programı ile yol kullanıcılarının en uygun güzergahı ve alternatiflerini, kapalı ve çalışma yapılan yolları, yol ve hava durumunu internetten görsel olarak sorgulamaları gerekmektedir."

Kış mevsiminde sürücülerin dikkat etmesi gerekenler

Gülşen, yola çıkacak sürücülerin her zaman kış şartlarına hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

Kışın sürücülerin dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin Gülşen, şunları söyledi:

"Yolda kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesiyle araçların önünü göremez hale geldiği durumlarda trafik güvenliği, kazaların önlenmesi, can ve mal güvenliği açısından yollar geçici süreyle trafiğe kapatılabilir. Tipili ve uzun kar yağışlarında kar ve buzla mücadele ekiplerinin yolu açmak ve güvenli hale getirmek için en yüksek performanslarını gösterseler bile kara yolunun normal duruma gelmesinde gecikmeler olabilir. Olumsuz hava şartlarının artması, kar yağışı, tipi ve aşırı buzlanmanın sürekliliği kara yolunun kapanmasına sebep olabilir. Yol sathına atılan tuzun eksi 9 derecenin altındaki sıcaklıklarda buz ve karı eritme etkisi yoktur. Seyahat edilen yol güzergahında, bölgesel olarak hava koşulları hızlı değişkenlik gösterebilir. Olumsuz, kötü hava şartları nedeniyle kapatılan kesimlerde yola girmek için ısrarcı olunmamalı, mahsur kalan araçların sürücüleri ihlal yapmamalı, bulundukları şeridi terk etmemeli ve görevlilere yardımcı olmalı."

Gülşen, kar ve buzla mücadele araçları görüldüğü zaman sürücülerin yavaşlayarak geride kalmaları ve sollama yapmamaları gerektiğini dile getirdi.

Kışın seyahate çıkmadan önce seyahat güzergahı yol durumu ve hava durumuyla ilgili bilgi toplanması, araçta mutlaka zincir, çekme halatı ve takoz bulundurulması gerektiğini belirten Gülşen, şu değerlendirmede bulundu:

"Kış lastiği olmayan ve donanımsız araçlarla yola çıkıldığında özellikle rampalarda lastiklere zincir takmak için durulduğunda, tır tabir edilen kamyonların kayarak yolu kapattıklarına sıkça rastlanmaktadır. Bu nedenle sürücüler yağış esnasında araç takip mesafelerini artırmalı, hızı azaltmalılar, trafik işaret ve işaretçilerine uymalılar, şerit ihlali yapmamalılar. Buzlanma olan kesimlerde, çok daha tedbirli ve dikkatli olmalılar, hava, yol, araç ve psikolojik durumları dikkate almalılar. Vatandaşlarımız, yorgun ve uykusuz yola çıkmamalılar, direksiyon başında cep telefonuyla görüşme, sigara içme gibi dikkat dağıtıcı davranışlardan kaçınmalılar ve görevlilerin önerilerine uymalılar."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber