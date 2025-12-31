Döşemealtı Belediyesi'ne yönelik operasyonda 4 tutuklama

Antalya'da 26 Aralık'ta Döşemealtı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonunda tutuklama kararları geldi.

Belediyenin 2023'te 2 bin çöp konteyneri ihalesinde konteynerlerin nitelik ve sayı incelemesi yapılmadan muayene ve kabul tutanağı düzenlenerek teslim alındığı, firma lehine 7 milyon 153 bin 713 lira haksız menfaat sağlandığı öne sürülmüştü.

Operasyon sonucu 10 kişi KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişiden D.A, M.Ç, Ş.Ü. ve M.K. tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.