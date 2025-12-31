Bolu'da düğünde silahla ateş açan 2 şüpheli tutuklandı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleşen bir düğün töreninde meskun mahalde silahla ateş edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, havaya ateş açan kişilerin K.Ş. ve M.E.K. olduğu belirlendi. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi. '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan haklarında işlem yapılan K.Ş. ve M.E.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Gerede L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.