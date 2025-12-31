İstihdamda tarihi zirve: 33 milyon çalışan, %8,6 işsizlik!
75.000 TL'ye varan %0 faizli krediniz Enpara'da!
AYM'den emsal 'kanuni faiz' kararı: Vatandaşın zararını karşılamıyor
Artvin'de çığ düştü: Üç çoban çığ altında kaldı
2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı
Cevdet Yılmaz: Vergi Artışında Enflasyon Hedefi Desteği
Bahçeli'den yeni yıl mesajı: 2026, terörsüz Türkiye'nin miladı olmalı
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin açıklama
Engellilere 2026 yılı müjdesi: 1573 kişi istihdam edilecek
MSB: Suriye hükümeti birlik için insiyatif alırsa Türkiye destek olacak
Sağlık Bakanlığı'ndan Atanan Personele İlişkin Göreve Başlama Duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'te 17 ülkeye 22 ziyarette bulundu
İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri
2026 bütçe kanunun resmi gazetede yayınlandı
2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu
Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 2 öğrenciye en ağır yaptırım uygulandı
İstanbul'da bugün ve 1 Ocak'ta bazı yollar trafiğe kapalı
Akaryakıta ÖTV zammı gelecek: İşte 31 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler...
İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül açıkladı
Ankara'da bazı mahallelerde 13 saat su kesintisi
Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu. R.G.'de yayımlandı
SPK onayladı: İki şirket halka arz oluyor!
Paravan şirketlerle 328 milyonluk vurgun: 15 tutuklama
Uçuşlara kar engeli: THY ve Ajet yarın yapılacak seferlerini iptal etti
Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
TMSF'den milyarlık satış: İki büyük otel ve sanayi devi ihaleye çıkıyor
Türkiye, Somali'de bir uzay limanı kuracak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı

Yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2025 15:21, Son Güncelleme : 31 Aralık 2025 16:12
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de yağışların, gece saatlerinden itibaren, Giresun, Trabzon, Rize ile Gümüşhane ve Artvin'in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlar, bölgenin iç kesimlerinde yoğun kar, kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur; yarın öğle saatlerinden sonra ise soğumayla birlikte yer yer kar şeklinde olacak.

Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de bu akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren Kocaeli'nin kuzeydoğusu, Sakarya'nın kuzeyi ile Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli kar şeklinde tekrar etkili olması bekleniyor.

Güney Ege'nin güneyinde rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Batı Akdeniz'de rüzgar, yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, Antalya Körfezi'nde yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Fırtına, cuma günün ilk saatlerinde etkisini kaybedecek.

Doğu Akdeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusunda ise kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek rüzgarın cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

