Şeyma Subaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
'UYUŞTURUCU' soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Şeyma Subaşı adli kontrol şartıyla serbet bırakıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Aralık 2025 18:06, Son Güncelleme : 31 Aralık 2025 18:05
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, Amerika dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
ADLİ KONTROL KARARI
Jandarmada ki işlemlerin tamamlanmasıyla adliyeye getirilen Şeyma Subaşı, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.