EGM, 163 bin 453 asayiş personeliyle yılbaşı gecesinde sahada

Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşı tedbirleri kapsamında 163 bin 453 personel, 17 bin 930 ekip, 1250 motosikletli yunus timi ile vatandaşların güvenliği için sahada olacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Tarıkhan Çetiner, AA muhabirine ülke genelindeki yılbaşı tedbirlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamında girebilmeleri amacıyla İçişleri Bakanlığı koordinesinde yurt genelinde güvenlik tedbirleri alındığını belirten Çetiner, tüm birimlerle 24 saat esasına göre görev başında olduklarını söyledi.

Asayiş tedbirleri kapsamında salı gününden itibaren 4 gün boyunca şehir giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları ile meydanlarda, umuma açık yerlerde, alışveriş merkezlerinde ve şehirlerin ana arterlerinde yaya ve motorize devriyelerin arttırıldığını, sabit ve hareketli uygulama noktaları oluşturulduğunu dile getiren Çetiner, şu bilgileri verdi:

"Trafik tedbirlerinde görevi personelimiz hariç olmak üzere asayiş tedbirleri kapsamında, 163 bin 453 personelimiz, 17 bin 930 ekibimiz, 1250 motosikletli yunus timimiz görev yapacak. Ayrıca 6 bin 672 uygulama noktasında da sabit denetimlerimiz olacak. Bunların yanı sıra 11 helikopterimiz, 246 İHA/SİHA dronumuz, 55 deniz aracımız ve 182 dedektör köpeğimizle birlikte halkımızın güvenliğini sağlamak için alanda olacağımızı ifade etmek isterim."

- "Tüm ekip ve personelimizle alanda olacağız"

Vatandaşlardan şüpheli gördükleri her durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini isteyen Çetiner, yılbaşı akşamı özellikle havaya ateş açılmaması, gürültü kirliliği ve kamu düzenini bozacak davranışlardan kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Çetiner, şunları kaydetti:

"Halkımızın huzur ve güven ortamı içerisinde yeni yıla başlamasını sağlamak için tüm ekip ve personelimizle birlikte alanda olacağız. Türk Polis Teşkilatı olarak diğer kurumlarımızla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde olduğumuzu ve görevimizin başında olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle 2026 yılının tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."

