Edirne'de zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi
Edirne'de zincirleme kaza meydana geldi. 10 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2025 11:43, Son Güncelleme : 11 Aralık 2025 11:44
Edirne-Havsa D-100 kara yolunun 32. kilometresi, Sazlıdere köyü yakınlarında 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yolun bir bölümü, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.