Eşini darbedip kaza süsü verdiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde eşini darbettiği ve olayı gizlemek amacıyla trafik kazası süsü verdiği öne sürülen kişi tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 23:17, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 23:19
Akçakale'nin Arıcan Mahallesi'nde 34 LS 4241 plakalı aracın yol kenarındaki tarlaya savrulduğu yönünde yaralamalı trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Araçta yolcu olarak bulunan H.B'nin (47) baygın halde bulunduğu, vücudunda çok sayıda kırık ve morluk olduğu belirlendi. Sürücü M.B'nin (47) ise herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı tespit edildi.

Akçakale Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından olayla ilgili araştırma başlatıldı. İncelemede, H.B'nin söz konusu yaraları kazaya bağlı olarak almadığı, darp sonucu oluştuğu anlaşıldı.

Zanlının, darbettiği eşinin öldüğünü düşündüğü için olayı trafik kazası gibi göstermeye çalıştığı iddia edildi.

Gözaltına alınan M.B, işlemlerinin ardından sevk edildiği Akçakale Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

