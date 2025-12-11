Hakimin düğün fotoğrafları dava dosyasına girdi: İtiraz üzerine yargılamadan alındı

Karadeniz Bölgesi'ndeki bir motorlu taşıyıcılar kooperatifinde usulsüzlük iddiaları nedeniyle yaklaşık yirmi üye ve bazı şoförler, aralarında belediye yöneticilerinin de bulunduğu bir grup hakkında resmi kanallar üzerinden şikayette bulundu. Ticaret alanında denetim yetkisine sahip müfettişler tarafından hazırlanan raporda, kooperatif yönetimine yönelik görevi kötüye kullanma tespitleri yer aldı. Raporda ayrıca kooperatifin bazı mali hareketlerinin, yönetimle bağlantılı olduğu iddia edilen bir şirkete aktarıldığına dair bulgular da aktarıldı.

Bu tespitlerin ardından ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı, kooperatif yöneticileri hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

Düğünde çekilen görüntüler tartışma yarattı

Yargılama devam ederken, davaya bakan hakimin, başka bir şehirde yapılan kendi düğününde davanın sanıklarıyla bir arada bulunduğunu gösteren fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğrafların gündeme gelmesi üzerine müşteki tarafın avukatı, mahkemeye başvurarak hakimin tarafsızlığını yitirdiğini ileri sürüp reddi hakim talebinde bulundu.

Avukat dilekçesinde, hakimin bazı sanıklarla yakın ilişki görüntüsü verdiğini, düğüne sanıkların aileleriyle birlikte başka bir şehirden katıldığını ve bunun kamuoyu nezdinde tarafsızlık algısını zedelediğini belirtti. Ayrıca yargılama sürecinde toplanması talep edilen delillerin değerlendirilmemesi ve bilirkişi raporunun yüzeysel olduğu yönündeki iddialara da yer verildi.

İlk mahkeme talebi reddetti, ağır ceza dosyayı devraldı

Asliye Ceza Mahkemesi, reddi hakim talebini kabul etmedi. Bunun üzerine müşteki avukatı kararı ağır ceza mahkemesine taşıdı. Ağır ceza mahkemesi, savcılığın görüşünü alarak talebi değerlendirdi. Savcı, hakimin dosyadan çekilmesini gerektirecek bir durum bulunmadığı yönünde görüş bildirdi; ancak mahkeme, yapılan itirazı yerinde bularak dosyanın başka bir hakime devredilmesine hükmetti.

Yeni hakimin önümüzdeki süreçte yargılamayı kaldığı yerden sürdürmesi bekleniyor.