Cevdet Yılmaz: Ekonomimiz 2025'te 1,5 Trilyon Doları Aşacak
Cevdet Yılmaz: Ekonomimiz 2025'te 1,5 Trilyon Doları Aşacak
Sinpaş YTS ile taksitini seç, peşinatsız ve faizsiz kolayca arabana sahip ol!
Sinpaş YTS ile taksitini seç, peşinatsız ve faizsiz kolayca arabana sahip ol!
Sponsorlu İçerik
Hakimin düğün fotoğrafları dava dosyasına girdi: İtiraz üzerine yargılamadan alındı
Hakimin düğün fotoğrafları dava dosyasına girdi: İtiraz üzerine yargılamadan alındı
Meclis'te 'stajyer tacizi' iddiası: Kamu çalışanı görevden uzaklaştırıldı
Meclis'te 'stajyer tacizi' iddiası: Kamu çalışanı görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da ev yangını: 3 çocuk yaşamını yitirdi
İstanbul'da ev yangını: 3 çocuk yaşamını yitirdi
22 ilde DEAŞ operasyonu: 92 gözaltı
22 ilde DEAŞ operasyonu: 92 gözaltı
Belediyelerdeki ruhsat rüşvetine son! Resmi Gazetede yayımlandı
Belediyelerdeki ruhsat rüşvetine son! Resmi Gazetede yayımlandı
Torba Yasa ile Emeklilik ve Borçlanmada Yeni Dönem Başlıyor
Torba Yasa ile Emeklilik ve Borçlanmada Yeni Dönem Başlıyor
Sır perdesi aralandı! Güllü'yü itti 'bay bay' dedi
Sır perdesi aralandı! Güllü'yü itti 'bay bay' dedi
Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Mehmet Akif Ersoy dahil 4 kişi tutuklandı
Mehmet Akif Ersoy dahil 4 kişi tutuklandı
Kullanma tarihi geçmiş ürünlere etiket basarken yakalandılar
Kullanma tarihi geçmiş ürünlere etiket basarken yakalandılar
Tefecilik yapanlara düzenlenen operasyonda 17 tutuklama
Tefecilik yapanlara düzenlenen operasyonda 17 tutuklama
KDK devreye girdi: Kaydı silinen öğrenci yeniden yurda yerleştirildi
KDK devreye girdi: Kaydı silinen öğrenci yeniden yurda yerleştirildi
Ali Yalçın: Bazı ünvanlarda 'Kariyer Zammı' ihtiyaç, herkese seyyanen zam ise zarurettir
Ali Yalçın: Bazı ünvanlarda 'Kariyer Zammı' ihtiyaç, herkese seyyanen zam ise zarurettir
Fed'in faiz kararı belli oldu
Fed'in faiz kararı belli oldu
Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G'de ilk sinyal 1 Nisan 2026'da
Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G'de ilk sinyal 1 Nisan 2026'da
Adliye emanet kasasının soyulmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı
Adliye emanet kasasının soyulmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı
Trafik sigortasında Ocak 2026 aylık azami artış oranı belli oldu
Trafik sigortasında Ocak 2026 aylık azami artış oranı belli oldu
Yerli ve milli KKKA aşışında bir aşama geçildi
Yerli ve milli KKKA aşışında bir aşama geçildi
Bakan Yumaklı: 'Bütün etleri ithal ediyoruz' algısı doğru değil
Bakan Yumaklı: 'Bütün etleri ithal ediyoruz' algısı doğru değil
Togg, 5 büyükşehirde bayilik sistemine geçiyor
Togg, 5 büyükşehirde bayilik sistemine geçiyor
Kartalkaya otel yangınında 9 bakanlık personeline adli kontrol
Kartalkaya otel yangınında 9 bakanlık personeline adli kontrol
Görüntüler ortaya çıktı: Güllü'nün kızı firar mı ediyordu?
Görüntüler ortaya çıktı: Güllü'nün kızı firar mı ediyordu?
Bahis soruşturmasında tutuklanan kaleci: İllaki gol yerim ben!
Bahis soruşturmasında tutuklanan kaleci: İllaki gol yerim ben!
Akkuyu NGS'de kariyer fırsatı: 70 kişi Rusya'ya yüksek lisans için gönderilecek
Akkuyu NGS'de kariyer fırsatı: 70 kişi Rusya'ya yüksek lisans için gönderilecek
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Bakan Tunç: Türkiye, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır
Bakan Tunç: Türkiye, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır
Fatih'te ilkokulda panik anları! Öğrenciler tahliye edildi
Fatih'te ilkokulda panik anları! Öğrenciler tahliye edildi
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Hakimin düğün fotoğrafları dava dosyasına girdi: İtiraz üzerine yargılamadan alındı

Bir ceza davasına bakan mahkeme hakimi, kendi düğününde davanın sanıklarıyla çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine üst mahkemenin kararıyla dosyadan çekildi. İlk derece mahkemesi reddi hakim talebini reddetmişti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Aralık 2025 09:45, Son Güncelleme : 11 Aralık 2025 09:48
Yazdır
Hakimin düğün fotoğrafları dava dosyasına girdi: İtiraz üzerine yargılamadan alındı

Karadeniz Bölgesi'ndeki bir motorlu taşıyıcılar kooperatifinde usulsüzlük iddiaları nedeniyle yaklaşık yirmi üye ve bazı şoförler, aralarında belediye yöneticilerinin de bulunduğu bir grup hakkında resmi kanallar üzerinden şikayette bulundu. Ticaret alanında denetim yetkisine sahip müfettişler tarafından hazırlanan raporda, kooperatif yönetimine yönelik görevi kötüye kullanma tespitleri yer aldı. Raporda ayrıca kooperatifin bazı mali hareketlerinin, yönetimle bağlantılı olduğu iddia edilen bir şirkete aktarıldığına dair bulgular da aktarıldı.

Bu tespitlerin ardından ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı, kooperatif yöneticileri hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

Düğünde çekilen görüntüler tartışma yarattı

Yargılama devam ederken, davaya bakan hakimin, başka bir şehirde yapılan kendi düğününde davanın sanıklarıyla bir arada bulunduğunu gösteren fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğrafların gündeme gelmesi üzerine müşteki tarafın avukatı, mahkemeye başvurarak hakimin tarafsızlığını yitirdiğini ileri sürüp reddi hakim talebinde bulundu.

Avukat dilekçesinde, hakimin bazı sanıklarla yakın ilişki görüntüsü verdiğini, düğüne sanıkların aileleriyle birlikte başka bir şehirden katıldığını ve bunun kamuoyu nezdinde tarafsızlık algısını zedelediğini belirtti. Ayrıca yargılama sürecinde toplanması talep edilen delillerin değerlendirilmemesi ve bilirkişi raporunun yüzeysel olduğu yönündeki iddialara da yer verildi.

İlk mahkeme talebi reddetti, ağır ceza dosyayı devraldı

Asliye Ceza Mahkemesi, reddi hakim talebini kabul etmedi. Bunun üzerine müşteki avukatı kararı ağır ceza mahkemesine taşıdı. Ağır ceza mahkemesi, savcılığın görüşünü alarak talebi değerlendirdi. Savcı, hakimin dosyadan çekilmesini gerektirecek bir durum bulunmadığı yönünde görüş bildirdi; ancak mahkeme, yapılan itirazı yerinde bularak dosyanın başka bir hakime devredilmesine hükmetti.

Yeni hakimin önümüzdeki süreçte yargılamayı kaldığı yerden sürdürmesi bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber