Cevdet Yılmaz: Ekonomimiz 2025'te 1,5 Trilyon Doları Aşacak
Sinpaş YTS ile taksitini seç, peşinatsız ve faizsiz kolayca arabana sahip ol!
Hakimin düğün fotoğrafları dava dosyasına girdi: İtiraz üzerine yargılamadan alındı
Meclis'te 'stajyer tacizi' iddiası: Kamu çalışanı görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da ev yangını: 3 çocuk yaşamını yitirdi
22 ilde DEAŞ operasyonu: 92 gözaltı
Belediyelerdeki ruhsat rüşvetine son! Resmi Gazetede yayımlandı
Torba Yasa ile Emeklilik ve Borçlanmada Yeni Dönem Başlıyor
Sır perdesi aralandı! Güllü'yü itti 'bay bay' dedi
Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Mehmet Akif Ersoy dahil 4 kişi tutuklandı
Kullanma tarihi geçmiş ürünlere etiket basarken yakalandılar
Tefecilik yapanlara düzenlenen operasyonda 17 tutuklama
KDK devreye girdi: Kaydı silinen öğrenci yeniden yurda yerleştirildi
Ali Yalçın: Bazı ünvanlarda 'Kariyer Zammı' ihtiyaç, herkese seyyanen zam ise zarurettir
Fed'in faiz kararı belli oldu
Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G'de ilk sinyal 1 Nisan 2026'da
Adliye emanet kasasının soyulmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı
Trafik sigortasında Ocak 2026 aylık azami artış oranı belli oldu
Yerli ve milli KKKA aşışında bir aşama geçildi
Bakan Yumaklı: 'Bütün etleri ithal ediyoruz' algısı doğru değil
Togg, 5 büyükşehirde bayilik sistemine geçiyor
Kartalkaya otel yangınında 9 bakanlık personeline adli kontrol
Görüntüler ortaya çıktı: Güllü'nün kızı firar mı ediyordu?
Bahis soruşturmasında tutuklanan kaleci: İllaki gol yerim ben!
Akkuyu NGS'de kariyer fırsatı: 70 kişi Rusya'ya yüksek lisans için gönderilecek
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Bakan Tunç: Türkiye, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır
Fatih'te ilkokulda panik anları! Öğrenciler tahliye edildi
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
Belediyelerde üç kadro için daha unvan değişikliği sınavı açılabilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile belediyelerde gerontolog, ergoterapist ve dil ve konuşma terapisti kadroları için unvan değişikliği sınavı açma hakkı getirildi.

Belediye ve bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birliklerinde görev yapan personelin unvan değişikliği süreçlerini düzenleyen yönetmelikte önemli bir değişiklik yapıldı. 11 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile gerontolog, ergoterapist ve dil ve konuşma terapisti kadroları unvan değişikliği sınavı kapsamına alındı. Böylece belediyelerde üç yeni meslek grubu için de sınav açılmasının önü açılmış oldu.

Üç Yeni Kadro Unvan Değişikliği Sınavı Kapsamına Alındı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yayımladığı yönetmelik değişikliği ile mevcut yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan unvan listesi genişletildi. "Tıbbi teknolog" unvanından sonra gelmek üzere gerontolog, ergoterapist ve dil ve konuşma terapisti ifadeleri yönetmelik metnine eklendi.

Bu değişiklik sayesinde belediyelerde ilgili alanlarda görev yapan personel için yeni kariyer yolları açılırken, mahalli idarelerin özellikle sosyal hizmet, yaşlı bakımı, rehabilitasyon ve iletişim desteği alanlarında nitelikli personel ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

9. Maddede Yapılan Değişiklikle Sınav Hakkı Netleşti

Yönetmeliğin 9. maddesinde yapılan paralel düzenleme ile söz konusu üç unvan için unvan değişikliği sınavı açılabilmesinin hukuki zemini oluşturuldu. Böylece bu kadrolara geçiş yapmak isteyen personelin sınava girme şartları ve süreçleri resmen tanımlanmış oldu.

Düzenleme Yayımlandığı Tarihte Yürürlüğe Girdi

Yönetmelikte yapılan değişiklikler yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Hükümleri ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından yürütülecek.

Bu adım, belediye personelinin mesleki uzmanlık alanlarında ilerlemesini destekleyen ve yerel yönetimlerde hizmet çeşitliliğini artırmayı amaçlayan önemli bir düzenleme olarak değerlendiriliyor.

İŞTE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN DÜZENLEME

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/7/2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "tıbbi teknolog," ibaresinden sonra gelmek üzere "gerontolog, ergoterapist, dil ve konuşma terapisti," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "tıbbi teknolog" ibaresinden sonra gelmek üzere ", gerontolog, ergoterapist, dil ve konuşma terapisti" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

