Belediyelerde üç kadro için daha unvan değişikliği sınavı açılabilecek

Belediye ve bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birliklerinde görev yapan personelin unvan değişikliği süreçlerini düzenleyen yönetmelikte önemli bir değişiklik yapıldı. 11 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile gerontolog, ergoterapist ve dil ve konuşma terapisti kadroları unvan değişikliği sınavı kapsamına alındı. Böylece belediyelerde üç yeni meslek grubu için de sınav açılmasının önü açılmış oldu.

Üç Yeni Kadro Unvan Değişikliği Sınavı Kapsamına Alındı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yayımladığı yönetmelik değişikliği ile mevcut yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan unvan listesi genişletildi. "Tıbbi teknolog" unvanından sonra gelmek üzere gerontolog, ergoterapist ve dil ve konuşma terapisti ifadeleri yönetmelik metnine eklendi.

Bu değişiklik sayesinde belediyelerde ilgili alanlarda görev yapan personel için yeni kariyer yolları açılırken, mahalli idarelerin özellikle sosyal hizmet, yaşlı bakımı, rehabilitasyon ve iletişim desteği alanlarında nitelikli personel ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

9. Maddede Yapılan Değişiklikle Sınav Hakkı Netleşti

Yönetmeliğin 9. maddesinde yapılan paralel düzenleme ile söz konusu üç unvan için unvan değişikliği sınavı açılabilmesinin hukuki zemini oluşturuldu. Böylece bu kadrolara geçiş yapmak isteyen personelin sınava girme şartları ve süreçleri resmen tanımlanmış oldu.

Düzenleme Yayımlandığı Tarihte Yürürlüğe Girdi

Yönetmelikte yapılan değişiklikler yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Hükümleri ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından yürütülecek.

Bu adım, belediye personelinin mesleki uzmanlık alanlarında ilerlemesini destekleyen ve yerel yönetimlerde hizmet çeşitliliğini artırmayı amaçlayan önemli bir düzenleme olarak değerlendiriliyor.

İŞTE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN DÜZENLEME

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/7/2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "tıbbi teknolog," ibaresinden sonra gelmek üzere "gerontolog, ergoterapist, dil ve konuşma terapisti," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "tıbbi teknolog" ibaresinden sonra gelmek üzere ", gerontolog, ergoterapist, dil ve konuşma terapisti" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.