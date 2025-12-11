Cevdet Yılmaz: Ekonomimiz 2025'te 1,5 Trilyon Doları Aşacak
Cevdet Yılmaz: Ekonomimiz 2025'te 1,5 Trilyon Doları Aşacak
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Belediyelerdeki ruhsat rüşvetine son! Resmi Gazetede yayımlandı

Belediyelerde, rüşvetin en çok döndüğü alan ruhsat işlemlerinde yaşanmaktadır. Belediyeler gereksiz yere ruhsat işlemlerini geciktirmektedir. Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre iki ay içinde işyeri açma ruhsatı verilmemesi halinde işletmeler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının il müdürlükleri başvurabilecek

11 Aralık 2025
Belediyelerdeki ruhsat rüşvetine son! Resmi Gazetede yayımlandı

Hükümetten belediyelerde rüşvete en çok konu olan işlemlerden olan ruhsat işlemlerine dair kritik adım geldi.

11 aralık 2025 tarihli Resmi Gazetede İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte önemli bir değişiklik yapıldı. Yapılan düzenlemeye göre yönetmeliğe uygun olarak ruhsat başvurusunda bulunmasına rağmen 2 ay içerisinde yetkili belediye tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmemesi halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı resen işyeri açma ve çalışma ruhsatı verebilecek.

İşte Resmi Gazetede yayımlanan kritik ruhsat düzenlemesi:

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe 45 inci maddesinden sonra gelmek üzere başlığı ile birlikte aşağıdaki madde eklenmiştir.
"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ruhsat düzenlenmesi
Madde 45/A- Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ya da yürütülecek faaliyetlere ilişkin olarak işletmecilerce bu Yönetmeliğe uygun olarak başvuru yapılmış olduğu halde başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarece işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmemesi halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Yılı Birim Fiyat Listesinde yer alan bedeli mukabilinde resen işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilidir.
Bu madde gereğince düzenlenecek işyeri açma ve çalışma ruhsatlan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının il müdürlükleri tarafından düzenlenir.
Bu madde gereğince işletmeci tarafından ruhsat talebinde bulunulması durumunda il müdürlüğü yetkili idarenin dosyaya ilişkin görüşünü ister. Yetkili idare, işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin iş ve işlemlerin yapılmama gerekçesini etraflıca açıklayarak konu hakkmdaki görüşünü en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirir. Süresinde görüş verilmemesi durumunda başvuruya ilişkin olumlu görüş verilmiş sayılır. Yetkili idare tarafından verilen görüş sonrasında dosyasında en geç on beş gün içinde yapılan incelemede talebin bu Yönetmeliğe uygun olduğunun anlaşılması halinde, il müdürlüğü resen ruhsat düzenlemeye yetkilidir. Yapılan incelemede mevzuata aykırılıkların ve noksanlıkların tespit edilmesi halinde bu aykırılıklar ve noksanlıklar aynı süre içinde başvuru sahibine bildirilir. Aykırılıklar giderildiğinde veya noksanlıklar tamamlandığında yapılacak başvuru üzerine il müdürlüğü resen ruhsat düzenlemeye yetkilidir. İl müdürlüğünce ruhsat düzenlenmesi durumunda düzenlenen ruhsat ile başvuru/beyan formu ve eklerinin onaylı bir örneği ruhsat düzenlendikten sonra en geç üç iş günü içinde yetkili idareye gönderilir.
İl müdürlükleri, ruhsata esas kesinleştirici mahiyette denetim yapamaz ve düzenlenen ruhsata ilişkin bilgiler ile birlikte denetim yapılması hususunu en geç üç iş günü içinde yetkili idaresine bildirir. Bildirim yapılmasına rağmen yetkili idaresince bu Yönetmelikte düzenlenen süreler içinde denetim yapılmaması halinde sorumluluk yetkili idareye aittir.
Yetkili idarece yapılacak denetimlerde, ruhsat iptalini veya güncellenmesini gerektiren hususların tespit edilmesi halinde durum, gerekçeleriyle birlikte gereğinin yapılması amacıyla il müdürlüğüne bildirilir."

