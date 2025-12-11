Aydın'da cip ile otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı
Aydın'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Haber Giriş : 11 Aralık 2025 08:45, Son Güncelleme : 11 Aralık 2025 08:46
Aydın'ın Söke ilçesi Milas kara yolu Yenidoğan Mahallesi'nde N.D. yönetimindeki cip, F.B.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile cipteki F.D. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Görüntülerde Milas istikametine seyir halinde olan otomobilin kavşağa girmek isteyen ciple çarpışması yer alıyor.