TBMM'den stajyer şikayetine soruşturma: 1 personel görevden uzaklaştırıldı
Trafik sigortasında Ocak 2026 aylık azami artış oranı belli oldu
Yerli ve milli KKKA aşışında bir aşama geçildi
Bakan Yumaklı: 'Bütün etleri ithal ediyoruz' algısı doğru değil
Togg, 5 büyükşehirde bayilik sistemine geçiyor
Kartalkaya otel yangınında 9 bakanlık personeline adli kontrol
Görüntüler ortaya çıktı: Güllü'nün kızı firar mı ediyordu?
Bahis soruşturmasında tutuklanan kaleci: İllaki gol yerim ben!
Akkuyu NGS'de kariyer fırsatı: 70 kişi Rusya'ya yüksek lisans için gönderilecek
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Bakan Tunç: Türkiye, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır
Fatih'te ilkokulda panik anları! Öğrenciler tahliye edildi
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
Adli emanet soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Tapuda online azil dönemi başladı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Tunç'tan İBB soruşturması açıklaması: İddianame boş demeyin
TÜİK açıkladı: Enflasyon hesaplamasına Avrupa standardı geliyor!
3 gündür kayıp 19 yaşındaki Berat'ın cansız bedeni bulundu

Bursa'da 7 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Berat Yavuz'un cansız bedeni Mudanya'da deniz kıyısında bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 18:58, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 19:24
Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde yaşayan Berat Yavuz'dan (19), 7 Aralık'tan beri haber alınamaması üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri üç gündür arama çalışmalarını sürdürürken, bugün acı haber Mudanya'dan geldi.

Mudanya Halitpaşa Mahallesi, Liman Sokak çıkışındaki İkiz Kayalar mevkisinde deniz kenarında bir erkek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yapılan incelemede cesedin Berat Yavuz'a ait olduğunu tespit etti.

Bölgeye gelen Mudanya Cumhuriyet Savcısı ile dalgıç polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Yavuz'un cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Gencin ölüm sebebi henüz bilinmezken, savcılık olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

