İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor

Önce çıplak ayakla yürüdüler sonra yarım gün iş bıraktılar.

İzmir'de CHP'li belediyelerde maaş krizi sürüyor..

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketlerde çalışan işçiler, eylemlerinin üçüncü gününde Konak'ta toplandı. Basmane'ye kadar yürüyen işçiler, 4 aydır ödenmeyen sosyal haklarının verilmesini istedi.

358 işçi işlerine geri dönmek istiyor

Eyleme belediye tarafından ücretsiz izne çıkarılan işçiler de katıldı.

Eylemin ikinci günü 8 işçi daha ücretsiz izne çıkarıldı. Böylece havuzdaki işçi sayısı 358 oldu. Onlar da işe iadelerini istiyor.

Maaş krizinin yeniden sokağa taştığı CHP'li Buca Belediyesinde de işçilerin eylemleri sürüyor.

Maaşları ve geriye dönük alacakları yatırılmayan çalışanlar, eylemlerin süreceğini duyurdu.

İzmir'de CHP'li belediyelerde maaş krizine çözüm bulunamaması durumunda temizlik ve ulaşım başta olmak üzere belediye hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanacağı vurgulanıyor.