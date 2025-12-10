Fed'in faiz kararı belli oldu
Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G'de ilk sinyal 1 Nisan 2026'da
Adliye emanet kasasının soyulmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı
TBMM Genel Sekreterliğinden 'stajyer öğrenciye istismar' iddiasına açıklama
Trafik sigortasında Ocak 2026 aylık azami artış oranı belli oldu
Yerli ve milli KKKA aşışında bir aşama geçildi
Bakan Yumaklı: 'Bütün etleri ithal ediyoruz' algısı doğru değil
Togg, 5 büyükşehirde bayilik sistemine geçiyor
Kartalkaya otel yangınında 9 bakanlık personeline adli kontrol
Görüntüler ortaya çıktı: Güllü'nün kızı firar mı ediyordu?
Bahis soruşturmasında tutuklanan kaleci: İllaki gol yerim ben!
Akkuyu NGS'de kariyer fırsatı: 70 kişi Rusya'ya yüksek lisans için gönderilecek
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Bakan Tunç: Türkiye, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır
Fatih'te ilkokulda panik anları! Öğrenciler tahliye edildi
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Tapuda online azil dönemi başladı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Yerel Haberler

Kaymakamdan öğrencilere Togg'un yeni modeli ile şehir turu

Artvin'in Hopa Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un yeni modeli T10F ile Hopa Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerine şehir turu attırdı. Özel yetenekli öğrencilerin yerli teknolojiye ilgisini artırmayı amaçlayan etkinlik, ilçede ilgiyle karşılandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 21:40, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 21:41
Hopa Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen programda öğrenciler, Togg T10F modelini yakından tanıma fırsatı buldu. Aracın donanımı, teknolojik yapısı ve Türkiye'nin yerli otomobil vizyonu hakkında bilgiler veren Kaymakam Arslantürk, yolculuk boyunca öğrencilerle sohbet ederek merak edilen soruları cevapladı. Keyifli anların yaşandığı turda öğrenciler, Kaymakam Arslantürk'ün açtığı müzik eşliğinde yolculuğun tadını çıkardı.

Hopa Bilim ve Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Öğretmeni Hakkı Fidan, etkinliğin öğrenciler için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin yerli ve milli teknolojileri yakından tanıması, onların geleceğe dair motivasyonlarını artırıyor. Çocuklarımızı teknolojiyle buluşturan her adımın yarınlarına değer kattığına inanıyoruz" dedi.

