DEM Parti raporunu TBMM Başkanlığına sundu
DEM Parti Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri hazırlarıkları raporu, TBMM Başkanlığına sundu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 19:55, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 19:55
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, İstanbul milletvekilleri Celal Fırat ve Cengiz Çiçek, hazırladıkları raporu TBMM Başkanlığına sundu.