Artvin'de çığ meydana geldi: Mahsur kalanlar var
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ meydana geldi.
Haber Giriş : 31 Aralık 2025 13:04, Son Güncelleme : 31 Aralık 2025 13:17
Vali Turan Ergün, Zekeriya köyünde çığ meydana geldiğine yönelik ihbar aldıklarını belirterek, "Çığ altında çobanların kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var. Oraya ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarımız" dedi.
Bölgede hava şartlarının kötü olduğunu ifade eden Ergün, AFAD ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığını vurguladı.