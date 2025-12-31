Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'te 17 ülkeye 22 ziyarette bulundu
İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri
2026 bütçe kanunun resmi gazetede yayınlandı
2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu
Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 2 öğrenciye en ağır yaptırım uygulandı
AYM: ÖSYM Adaya Dava Süresini Açıkça Bildirmeli
İstanbul'da bugün ve 1 Ocak'ta bazı yollar trafiğe kapalı
Akaryakıta ÖTV zammı gelecek: İşte 31 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler...
İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül açıkladı
Ankara'da bazı mahallelerde 13 saat su kesintisi
Bilecik'te eğitime bugün ara verildi
Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu. R.G.'de yayımmlandı
SPK onayladı: İki şirket halka arz oluyor!
Paravan şirketlerle 328 milyonluk vurgun: 15 tutuklama
Uçuşlara kar engeli: THY ve Ajet yarın yapılacak seferlerini iptal etti
Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
TMSF'den milyarlık satış: İki büyük otel ve sanayi devi ihaleye çıkıyor
Türkiye, Somali'de bir uzay limanı kuracak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
TÜRK-İŞ aralık verilerini açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL'yi geçti
Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
Uzmanı açıkladı: Yılın son günü ve ilk günü kar var!
Sağlıkta 2025 bilançosu: 388 milyon randevu ve yerli teknoloji hamlesi
Yargıtay'dan kefil olanlar için emsal karar
İstanbul'un Trafiğine Nefes: Sarıyer-Kilyos Tüneli Açılıyor
Türkiye genelinde yılbaşı tedbirleri: 325 bin personel görev yapacak
Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi
Özgür Özel: 2026'da KHK'lıları gündeme alacağız

Yeni yılda 15 Temmuz sonrasında KHK ile kamu görevinden uzaklaştırılanları gündeme alacaklarını ve mağduriyetleri ortadan kaldırmak için çalışacaklarını belirten Özgür Özel, en büyük dileğinin ise seçim sandığı olduğunu söyledi.

Haber Giriş : 31 Aralık 2025 09:49, Son Güncelleme : 31 Aralık 2025 09:50
CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları ve şaibeli kurultay davası partiyi adeta savaş alanına çevirdi.

Yeni yıla da bu iki can yakıcı konunun yansımaları ile girilirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yılın son gününü Sözcü'den Saygı Öztürk'e röportaj vererek değerlendirdi.

2025'i değerlendirip 2026 için hedef ve temennilerini aktaran Özel'in gündeminde kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) kamu görevlerinden uzaklaştırılanlar vardı.

Özel, yeni yılda bu konuda adım atacaklarını söyledi.

"KHK KONUSUNU 2026'DA GÜNDEME ALACAĞIZ"

Özel şöyle konuştu:

"15 Temmuz darbesi karşısında ne kadar net bir şekilde karşısında durduğumu siz de biliyorsunuz. Orada neredeyse unutulan bir şey var. Askeri öğrencilerin aileleriyle karşılaştım. Darbe girişiminden bugüne kadar 9 yıl geçti. Daha yirmili yaşlarında olan askeri öğrenci bugün 30 yaşında.

Cezaevinde büyüyorlar, yaşlanıyorlar, hayattan kopmuş durumdalar. Bunlar darbenin yönetim kademesinde olmayan, daha ne olduğunu bilmeyen kimi kursiyer, kimi askeri öğrenci. Alıp götürmüşler. Aralarında emir komuta içindeki erler var. Halen cezaevinde tutuluyorlar. O şartlarda ne kadar adil yargılama oldu, ne kadar sakin karar verilebildi belli değil.

Bu konuyu da 2026 yılında gündeme alacağız. Darbenin ve darbenin planlayıcılarının sonuna kadar karşısındayız. Bu darbeye finans sağlayan, kaynak sağlayan, destek veren herkes en ağır cezayı çekmelidir. Buna hiçbir şüphemiz yok ama bu işin yarattığı büyük mağduriyetler var.

"MAĞDURİYETLERİ GÖRMEK LAZIM"

Özellikle hem bu konuya dikkat çekmek istiyorum hem de KHK kararnamelerle atılıp daha sonra mahkemede aklanan ya da yargılanmasına bile gerek duyulmayan, beraat eden ama işine aşına kavuşamayan, çocuklarına eşine bakamayan durumdaki mağdurlar var. Bu mağduriyetleri de görmek gerekir.

Parti olarak iktidarımızda darbeyi affedecek değiliz. Ama adil yargılanma hakkını özellikle KHK'lılara ve bu darbede hiçbir etkisi olmadan içinde olmuş erler, asker öğrenciler açısından yeniden değerlendirmek lazım.

KHK'dan 127 bin kamu görevlisi çıkarılmıştı. Bunlardan yaklaşık 17 bini, Olağanüstü Hal kararlarını İnceleme Komisyonu tarafından görevlerine döndürülmesi yolunda karar çıkmıştı. Ancak haklarında beraat kararı verilenlerin bir kısmı ise göreve döndürülmemişti. CHP, 2026'da KHK ve askeri öğrencilerin, erlerin durumunu gündeme getirecek.

"EN BÜYÜK DİLEĞİM SEÇİM SANDIĞI"

Özel 2026'dan en büyük beklentisinin ise erken seçim olduğunu söyledi.

Özel, "Muhalefete muhalefet eden, saldırgan bir dille kendi yaptıklarını savunmak yerine, muhalefete saldıran birtakım iftiraları gerçekmiş gibi yapan ve muhalefet diliyle iktidarı yıpratmaya çalışan bir iktidar partisi gördük. O yüzden iktidarın el değiştirmesi an meselesi, sandık meselesi. O yüzden de 2026'dan tek ve en büyük dileğim bütün sorunları çözecek olan erken seçim sandığının gelmesidir.

Bunun için de mücadele etmeye, zorlamaya devam etmeli, vatandaşın bu talepte ortaklaşmasını ve somutlaşmasını sağlamalıyız. Vatandaşımızın bu konuda desteği yüzde 20'lerden yüzde 55'lere kadar çıktı. Bu oran yüzde 70'leri bulduğunda iktidar buna direnemeyecek. Yüzde 70-75'in erken seçim talep ettiği, sokaktaki 4 kişiden 3'ünün erken seçimi dillendirdiği 2026'dan ümit ediyoruz ve sandık bekliyoruz." dedi.


