Tarih Öğretmeni Tüm Mal Varlığını TSK'ya Bağışladı, Vasi Davasıyla Hastaneye Yatırıldı

Adana'da görev yapan 51 yaşındaki tarih öğretmeni N.V., babasıyla yaşadığı anlaşmazlığın ardından iki evini, iki aracını ve yaklaşık 2 milyon liralık birikimini Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışladı. Bağış sonrası baba tarafından açılan vasi davası kapsamında öğretmen, mahkeme kararıyla polis eşliğinde hastaneye yatırıldı.

Adana'da 30 yıllık tarih öğretmeni olan N.V. (51), 77 yaşındaki babası B.V. ile yaşadığı ciddi anlaşmazlıkların ardından hukuki ve psikiyatrik bir sürece dahil oldu. İddiaya göre baba, Mersin'in Silifke ilçesindeki evin kendi üzerine geçirilmesini talep etti. Bu isteği kabul etmeyen öğretmen, aile içi baskıların artması üzerine tüm mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışladı.

N.V.'nin, Silifke ve Adana'da bulunan iki evi, iki aracı ile bankadaki yaklaşık 2 milyon liralık birikimini TSK'ya devrettiği öğrenildi. Bağışın ardından baba B.V., kızının mal varlığı üzerindeki tasarruflarının kısıtlanması talebiyle vasi davası açtı. Bu süreçte öğretmenin banka hesaplarına bloke konuldu.

Öte yandan N.V.'nin, bağış yaptığı dönemde aynı hastaneden "Sağlıklıdır, mal alıp satabilir" ibareli resmi rapor aldığı, aradan yaklaşık bir yıl geçtikten sonra ise yine aynı hastanede bu kez "psikoz" tanısı konulduğu belirtildi.

Mahkeme kararı doğrultusunda hastanede gözlem altına alınmasına hükmedilen öğretmen, bir süre kendi isteğiyle hastaneye gitmedi. Bunun üzerine kararın uygulanması amacıyla bugün polis eşliğinde Dr. E.T. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine götürüldü.

Hastaneye yatırılmadan önce açıklama yapan N.V., mal varlığını TSK'ya bağışlaması nedeniyle babasının açtığı vasi davası sonucunda bu süreci yaşadığını belirterek, "Mahkeme kararı neyse onu uygulamaya geldim. Haksız bir durumla karşı karşıya bırakıldım. Olmayan bir rahatsızlıkla burada bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

