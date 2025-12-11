Müdürün boğazına bıçak dayayan memurun atılması hukuka uygun bulundu

Olay:



20/08/2020 tarihli Raporda; tarafların aynı işyerinde çalıştıkları ve sorunlu oldukları, aralarında husumet bulunduğu, olay (31/12/2019) tarihinden önce tayini çıkan davacının vedalaşma görüntüsüyle görev yaptığı iş yerine geldiği, elinde taşıdığı bıçakla bölge müdürünün odasına girerek orada aralarında geçen anlaşmazlığı gündeme getirdikten sonra bölge müdürünün yüzünü tuttuğu, bıçağı boğazına dayayarak "bu iş burada bitmedi ..." demek suretiyle tehdit eyleminde bulunduğu ve oradan ayrılmıştır.

İlk derece mahkemesi: Amirine fiili tecavüzde bulunduğu açıktır



Kamu görevlisine isnat edilen disiplin suçu, ceza yasası kapsamında da suç niteliğinde ise ve ceza yargılaması sonucunda suçun unsurların oluştuğu saptanmış ise; Ceza Mahkemesi kararının disiplin hukuku yönünden dikkate alınması gerektiği açık olup: amirine fiili tecavüzde bulunduğu açık olan davacının eylemine uyan Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Danıştay 12. Dairesi bu kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2022/3444

Karar No: 2025/2570

İSTEMİN KONUSU : ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem:

... Başkanlığı ... Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (f) ve (g) alt bentleri uyarınca ''Devlet memurluğundan çıkarma'' cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun ... tarih ve ... sayılı kararının iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı maaşlarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine ve özlük haklarının iadesine karar verilmesi istenilmektedir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; davacının fiillerine yönelik olarak silahla tehdit suçundan, ... Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucu verilen ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararda; tarafların aynı iş yerinde çalıştıkları ve aralarında husumet bulunduğu, tayin nedeniyle vedalaşma görünümüyle iş yerine geldiği, elinde taşıdığı bıçakla müştekinin yüzünü tutup, bıçağı boğazına dayayarak "bu iş burada bitmedi" ... demek suretiyle tehdit eyleminde bulunmak suretiyle davacının nitelikli tehdit suçunu işlediğinin tespit edildiği; kamu görevlisine isnat edilen disiplin suçu, ceza yasası kapsamında da suç niteliğinde ise ve ceza yargılaması sonucunda suçun unsurların oluştuğu saptanmış ise; Ceza Mahkemesi kararının disiplin hukuku yönünden dikkate alınması gerektiği açık olup: amirine fiili tecavüzde bulunduğu açık olan davacının eylemine uyan Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Mahkeme kararının gerekçesiz olduğu, ikinci kez soruşturma yapılmasının hukuka aykırı olduğu belirtilerek, kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Mahkeme kararının hukuka uygun olduğu belirtilerek, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

... Kurumu Başkanlığı... Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yapan davacının, amirini silahla tehdit etiğinden bahisle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (f) ve (g) alt bentleri uyarınca ''Devlet memurluğundan çıkarma'' cezası ile cezalandırılması üzerine temyizen incelenmekte olan davanın açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (f) alt bendinde; "Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak", (g) alt bendinde ise; ''Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak'' fiili, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmış; 131. maddesinde ise; "Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması disiplin kovuşturmasını geciktiremez. Memurun ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz." hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dosyanın incelenmesinden; davacının, ... Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktayken Ankara'da kurum merkezinde bulunan ... Müdürlüğüne görevlendirildiği, Bölge Müdürlüğüne veda ziyaretinde bulunduğu sırasında aralarında ihtilaf bulunan bölge müdürünün de odasına girdiği, müdürün boynuna bıçak dayayıp, küfrederek tehdit ettiği, ... Asliye Ceza Mahkemesinde yargılamasının devam ettiği, anılan soruşturma konusu olayın niteliği ve belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak yeniden yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 20/08/2020 tarihli Raporda; tarafların aynı işyerinde çalıştıkları ve sorunlu oldukları, aralarında husumet bulunduğu, olay (31/12/2019) tarihinden önce tayini çıkan davacının vedalaşma görüntüsüyle görev yaptığı iş yerine geldiği, elinde taşıdığı bıçakla bölge müdürünün odasına girerek orada aralarında geçen anlaşmazlığı gündeme getirdikten sonra bölge müdürünün yüzünü tuttuğu, bıçağı boğazına dayayarak "bu iş burada bitmedi ..." demek suretiyle tehdit eyleminde bulunduğu ve oradan ayrıldığı ve ... Asliye Ceza Mahkemesinin ... tarih ve ... Esas sayılı gerekçeli kararı ile bağdaşan bu eylemleri nedeniyle 657 sayılı Kanun'un 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (f) ve (g) alt bentleri uyarınca devlet memurluğundan çıkarılması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve dosyadaki bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde, davacının amiri konumundaki bölge müdürünün odasına girerek silahla tehdit ettiğinin açık olduğu, bu davranışıyla 657 sayılı Kanun'un 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (f) ve (g) alt bentleri uyarınca fiilinin karşılığı olarak davacı hakkında tesis edilen Devlet memurluğundan çıkarma cezasında hukuka aykırılık bulunmamakta olup; İdare Mahkemesi kararının gerekçesinde hukuki isabet bulunmamakta ise de, temyize konu karar sonucu itibarıyla yerinde görüldüğünden, bu husus anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçe ile ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Kullanılmayan ...-TL yürütmenin durdurulması harcının davacıya iadesine,

5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, kesin olarak, 20/05/2025 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

