Mersin'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Mersin'in Toroslar ilçesinde geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2026 09:20, Son Güncelleme : 12 Ocak 2026 09:20
Yalınayak Mahallesi Hurdacılar Sitesi'nde kağıt ve plastik malzemelerin bulunduğu geri dönüşüm fabrikasının deposundan duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekipleri, fabrikadan yükselen alevlere müdahale ediyor.
Polisler de toplumsal olaylara müdahale aracından (TOMA) sıktıkları suyla söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.